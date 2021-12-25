Top 3 con giáp sinh ra đã tài hoa hơn người lại còn may mắn quanh năm

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 14:19

Những con giáp này đã tài năng lại nhiều may mắn, sự nghiệp thì thành đạt khó ai bì được.

Tuổi Hợi

Có thể coi người tuổi Hợi là một trong những nhân vật tài năng nhất trong 12 con giáp. Dù không đến mức tinh thông cả “cầm, kỳ, thi, họa”. Thế nhưng họ lại biết làm, thậm chí làm thành thạo rất nhiều công việc. Mọi người xung quanh luôn cảm thấy ngưỡng mộ con giáp này, vì sao họ lại có thể có kinh nghiệm và kĩ năng trên nhiều phương diện khác nhau hoàn toàn như vậy. Top con giáp giàu có vượt bậc nhờ năng lực của bản thân.

Ngay từ thuở còn nhỏ, họ đã nắm bắt được kiến thức nhanh hơn các bạn đồng trang lứa, đến khi đã đi làm, họ cũng nắm bắt được yêu cầu công việc một cách rất nhanh chóng. Nếu làm trong lĩnh vực nghệ thuật, con giáp này chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ đa năng.

tai nang 1
Có thể coi người tuổi Mão là một trong những nhân vật tài năng nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Có thể coi người tuổi Mão là một trong những nhân vật tài năng nhất trong 12 con giáp. Dù không đến mức tinh thông cả “cầm, kỳ, thi, họa”. Thế nhưng họ lại biết làm, thậm chí làm thành thạo rất nhiều công việc. Mọi người xung quanh luôn cảm thấy ngưỡng mộ con giáp này.

Ngay từ thuở còn nhỏ, họ đã nắm bắt được kiến thức nhanh hơn các bạn đồng trang lứa. Đến khi đã đi làm, họ cũng nắm bắt được yêu cầu công việc một cách rất nhanh chóng. Nếu làm trong lĩnh vực nghệ thuật, con giáp này chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ đa năng.

tai nang 2
Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Mùi đã có thành tích học tập rất đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngay từ khi còn nhỏ, người tuổi Mùi đã có thành tích học tập rất đáng nể. Cộng với tính cách hiền lành, khiêm tốn, không hay khoe mẽ nên họ rất được lòng mọi người. Người tuổi này không cần làm những hành động phô trương đã có thể trở nên cực kì nổi bật. Bởi nét hơn người của họ được thể hiện và được mọi người nhận thấy ngay từ những hoạt động giao tiếp thường ngày.

Theo tử vi 12 con giáp, khi trò chuyện với tuổi Mùi. Người ta sẽ cảm thấy mình biết thêm được rất nhiều tri thức mới mẻ, tài năng. Thế nên ai cũng dành cho họ một sự quý trọng nhất định. Sự nghiệp 12 con giáp nhận thấy, xây dựng được các mối quan hệ tốt. Chắc chắn con đường sự nghiệp của họ sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Việc sở hữu một cơ ngơi đáng mong ước chắc chắn sẽ còn không xa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp tài lộc vượng phát, phú quý giàu sang sau đêm nay

Top 3 con giáp tài lộc vượng phát, phú quý giàu sang sau đêm nay

Sau đêm nay, tiền tài, của cải trong nhà 3 con giáp này chất cao hơn núi, nhà xe mới toanh không thiếu thứ gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi hôm nay 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'