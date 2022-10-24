Top 3 con giáp quá tập trung vào công việc nên lận đận tình duyên, chai lì cảm xúc

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 10:38

Tuy nhiên, đừng vì lơ là chuyện tình cảm quá lâu mà chai đi cảm xúc với người khác giới bạn nhé. Dù sao, nếu bạn vừa có tiền vừa có người cùng đầu ấp vai kề thì hạnh phúc sẽ được nhân đôi cơ mà.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cũng muốn sớm được kết hôn nhưng kế hoạch này thường xuyên bị "phá sản" nên họ quay sang tập trung việc kiếm tiền và cảm thấy việc này hợp với họ hơn. Lâu dần họ cảm thấy hạnh phúc khi mặc dù không có ai cùng đồng hành nhưng miễn là cuộc sống không phải âu lo về tiền bạc là được.

Dường như việc không may mắn về đường tình cảm của họ lại được bù đắp bằng việc gặp may trong sự nghiệp. Những người tuổi Dần nắm giữ một khả năng thiên bẩm về quản lý tài chính, các bạn có thể cân đối hài hòa giữa chi và tiêu nên kể cả khi gặp khó khăn họ ít khi rơi vào tình trạng "cháy túi".

Nhờ có đầu óc kinh tế, tư duy linh hoạt, người tuổi Dần nhận diện và hành động nhanh nhẹn khi thời cơ làm giàu đến. Họ bạn rất lạc quan và là bậc thầy cao tay trong việc giới thiệu sản phẩm.

Đa số người tuổi Dần là những người chặt chẽ về tiền bạc nên các bạn ít khi phung phí vào những khoản chi tiêu vô bổ, cái gì thực sự cần thiết cho nhu cầu cuộc sống họ mới sắm sửa, còn xét thấy không cần thiết họ sẽ không bao giờ mở hầu bao.

Tuy nhiên, đừng vì lơ là chuyện tình cảm quá lâu mà chai đi cảm xúc với người khác giới bạn nhé. Dù sao, nếu bạn vừa có tiền vừa có người cùng đầu ấp vai kề thì hạnh phúc sẽ được nhân đôi cơ mà.

Tuổi Tý

Tình cảm của bạn khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Nhất là trong tháng tới hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

Top 3 con giáp quá tập trung vào công việc nên lận đận tình duyên, chai lì cảm xúc - Ảnh 1
Những người thuộc tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 12 con giáp, đa số người tuổi Ngọ luôn nghĩ rằng, tiền thực sự là thứ quan trọng nhất để họ đảm bảo cuộc sống cho bản thân, đảm bảo an toàn cho những người thương yêu. Vì thế, họ không phải là không muốn kết hôm mà muốn dành nhiều thời gian hơn để kiếm thật nhiều tiền, sau đó việc chọn vợ hay gả chồng diễn ra thì họ mới thực sự cảm thấy an tâm

Theo họ, trong cuộc sống luôn có rất nhiều tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như không có chuẩn bị thật nhiều tiền, đến lúc khó khăn sẽ không thể xoay sở. Đặc biệt nếu là vấn đề của một mình thì dễ giải quyết chứ của cả vợ/chồng, con nữa thì mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều.

Cũng vì người tuổi Ngọ ý thức tiền quan trọng nhất, nên họ luôn tập trung tinh lực làm việc, chuyện gì xảy ra cũng không ngăn cản được đam mê này của họ. Có thể nói họ yêu tiền như mạng vì tiền có thể mang lại thứ mà họ mong muốn và có cuộc sống như mơ mình ước ao.

Mặc dù không phải là loại người ham mê vật chất, nhưng tuổi Ngọ rất thích hưởng thụ. Mục tiêu kết hôn là phụ, việc đó chỉ nên xảy ra khi cả hai cùng đảm bảo cuộc sống sung sướng, tiêu tiền không phải nghĩ trước đã. Họ luôn nghĩ rằng, nếu như có thể làm việc mình muốn, mua thứ mình thích, như vậy cuộc đời sống không đáng tiếc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 6 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới