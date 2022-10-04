Top 3 con giáp nữ mang cốt cách nữ hoàng, vừa sinh ra đã phúc khí tràn đầy, hậu vận không lo đói kém

Nói đến những nàng giáp giàu phúc khí, không thể không nhắc đến tuổi Sửu. Phụ nữ tuổi Sửu vốn bản tính hiền lành và chăm chỉ. Họ cũng là người trung thực và tốt bụng. Trong cuộc sống, họ thường sẵn sàng đấu tranh bảo vệ người yếu thế. Thậm chí, họ còn cảm thấy có lỗi nếu không làm được điều gì cho cuộc đời.

Điều không thể không nhắc đến trong số mệnh của nữ tuổi Sửu chính là mệnh vượng phu ích tử của con giáp này. Vợ chồng đồng lòng hiệp sức, chắc chắn có thể làm nên thành công rực rỡ, chẳng những tiền bạc sung túc mà danh vọng cũng hơn người. Nàng giáp này được chồng vì thế mà yêu thương trân quý vô cùng, giữ trong tay mình như viên ngọc báu, chẳng lúc nào muốn rời xa.

Sau khi kết hôn, nàng giáp này lại vì gia đình, người thân, chồng con mà có thể hy sinh rất nhiều thứ, không mong chờ báo đáp mà chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với những người yêu thương.

Phụ nữ tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu thường rất thông minh, chỉ cần một ánh mắt thôi đã đủ để họ đọc được suy nghĩ của đối phương. Họ trời sinh đã là báu vật của gia đình, được bố mẹ chiều chuộng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, có gì tốt nhất đều dành hết cho họ.

May mắn hơn nữa là nữ tuổi Dậu một khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình và kết hôn, cuộc sống tình cảm giữa 2 người sẽ càng tốt đẹp hơn. Vợ chồng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn đấy nhưng mọi thứ sẽ nhanh chóng được giải quyết, không ai nhớ lâu thù dai. Đã vậy, nữ tuổi Dậu còn rất có chính kiến. Ngay cả khi đối diện với vấn đề muôn thuở là mẹ chồng nàng dâu, họ cũng có cách thức riêng giúp gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc.

Con gái sinh ra vào con giáp này có số vượng phu ích tử, bản thân họ phúc vận cũng dồi dào. Nữ tuổi Dậu còn có điểm cộng là rất chăm chỉ, có tầm nhìn xa, biết chăm lo cho gia đình và là người khôn ngoan, nhẫn nại. Họ luôn hòa đồng, ngọt ngào nên rất được lòng người khác giới. Họ cũng thuộc tuýp con gái có bản lĩnh vững vàng, kể cả việc cạnh tranh cũng không làm họ nản lòng. Bởi thế nên, nữ tuổi Dậu còn rất phù hợp với chốn hào môn, dễ trở thành nữ đại gia tự thân.

Phụ nữ tuổi Ngọ

Nàng giáp sinh năm Ngọ thường bị nhiều người nói số khổ cực, nhưng thực tế bản mệnh chính là những người mang trong mình cốt cách nữ hoàng. Trời sinh mang mệnh quý nhân, chẳng những bản mệnh có thể có được những điều ai cũng mong muốn trên đời mà còn giúp cho những người xung quanh mình cũng được hưởng phúc lây.

Từ năm 35 tuổi trở đi, cung mệnh của nàng giáp này có Thiên Đức cát tinh phù trợ, nhờ thế mà may mắn luôn vây quanh, có thể nói “muốn gì được nấy”. Tiền tài, phúc khí dồi dào chẳng lúc nào vơi, sức khỏe và tinh thần cũng luôn vượng sắc, ngay cả nhan sắc cũng trẻ trung hơn người, quả thực ông Trời rất mực ưu ái cô nàng tuổi Ngọ.

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