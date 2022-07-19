Top 3 con giáp nữ gia đạo êm ấm, được chàng rước về dinh trong cuối năm 2022

Sau bao ngày tháng chờ mong thì nàng giáp này cũng ngóng chờ được đến ngày này. Năm 2022 tình duyên sáng rõ, có thể nói nàng tuổi Tị chắc chắn là con giáp đào hoa vượng nhất năm Mậu Tuất.

Người đã có đôi có cặp không nói làm gì, nhưng với những nàng còn độc thân chăn đơn gối chiếc thì chớ bỏ lỡ cơ hội này. Năm 2018 chính là thời điểm tốt và dễ dàng nhất để bạn cáo biệt cuộc đời độc thân của mình đó. Dù cuộc sống độc thân vui vẻ tự do đến thế nào thì cũng đã đến lúc ta tìm lấy một người nương tựa rồi.

Hồng Loan cát tinh nhập cục, khi được đào hoa tinh cực vượng này chiếu rọi thì chắc chắn là tin vui sắp tới rồi. Đào hoa mà Hồng Loan mang tới thường khá ổn định, hiếm khi xảy ra tình trạng đào hoa dữ, đào hoa xấu, ảnh hưởng đến đường tình duyên của các cô gái.

Thêm nữa, có thể khẳng định một điều rằng các cô nàng tuổi Tị luôn mang một nét hấp dẫn khó tả, một nét duyên ngầm không bút nào tả xiết, khiến cho nhan sắc dù không rực rỡ cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác phái.

Có lẽ nhờ thế mà chỉ cần nàng giáp này biết cách để làm nổi bật bản thân lên, chú ý đến vận tình duyên của chính mình thì chắc chắn sẽ nhận thấy xung quanh mình có không ít chàng trai phù hợp, cũng chẳng lo không có chân mệnh thiên tử đâu nhé.

Tuổi Tuất

Trong năm Nhâm Dần, là 1 trong những con giáp có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý, tuổi Tuất còn khiến những người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên của họ được cho là cũng rất suôn sẻ.

Do Tuất với Dần là 1 cặp con giáp vô cùng tương hợp, nên Dần sẽ hỗ trợ, bảo vệ và mang lại nhiều điều tốt lành cho Tuất. Chính vì thế, trong năm nay, nếu có thể thành gia lập thất thì người tuổi Tuất sẽ may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt.

Người tuổi Tuất là những người giàu lòng vị tha, luôn biết cách thấu hiểu và nhường nhịn người khác, thế nên lấy được họ thì phần lớn gia đình sẽ yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, nếu người tuổi Tuất lại lấy được người tuổi Sửu nữa thì hôn nhân sẽ càng viên mãn, vì Tuất và Sửu có nhiều điểm chung, đều là những người vừa tốt bụng lại có EQ cao, rất biết cách đối nhân xử thế.

Tuổi Hợi

Trong số các con giáp thì đây là con giáp cũng gặp nhiều may mắn về tình duyên trong năm Mậu Tuất như cô nàng tuổi Tị phía trên. Xem tử vi 2022 thấy rằng vận trình năm nay của cô nàng này có Thiên Hỷ đào hoa tinh chiếu rọi, nhờ thế mà cải thiện được đường tình duyên đang có phần ảm đạm của cô nàng.

Đặc biệt, những nàng tuổi Hợi còn độc thân thì năm nay sẽ có đào hoa vận cực lớn, chân mệnh thiên tử xuất hiện bất ngờ, hỷ sự cũng không còn xa nữa. Có lẽ đó là do ngoài vận tình duyên thì đường công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của nàng giáp này đều đang trên đà khởi sắc, thế nên cô nàng có nhiều thời gian hơn để quan tâm đến chuyện tình cảm của chính mình.

Trước giờ nàng giáp này có phần tập trung quá mức cho công việc nên để lỡ không ít cơ hội yêu đương, nay thì mọi sự đã khác rồi. Với những ưu điểm mà ai gặp cô nàng cũng phải thừa nhận, chắc hẳn các chàng trai sẽ phải điêu đứng vì nàng.

Dù thế nào đi chăng nữa, nếu người mình yêu đã ngỏ lời xin rước nàng về dinh thì đừng quá khắt khe, tình yêu đã chín muồi thì gật đầu đồng ý ngay đi nhé, con đường hạnh phúc bước vào sớm chút nào thì càng tốt lúc ấy mà.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.