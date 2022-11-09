Top 3 con giáp nên mua vé số vào ngày mai (10/11), trúng giải đặc biệt ôm tiền tỷ vào tay, giàu sang không kể xiết, tài lộc đầy tủ, phú quý đầy nhà, công danh vượng phát

Tử vi ngày mai (10/11), người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Tử vi ngày (10/11), một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe . Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

Người tuổi Dần không có sự chọn lựa bạn bè, chắc chắn sẽ kết bạn với người xấu, vì vậy họ sẽ chịu nhiều tổn thất. Trong nửa đầu năm 2022, vận may của con giáp Hổ sẽ tăng vọt, cuộc sống vô cùng rủng rỉnh, tài lộc nở rộ, hanh thông, công việc suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành quả đáng nể, tạo được một số thành tựu trong sự nghiệp, nắm bắt cơ hội phát tài, cuộc sống ngày càng suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa từng bước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo ngày mai (10/11), người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp may mắn có cơ hội bộc lộ tài năng cũng như bản lĩnh của mình. Hãy tự tin lên khi bạn thuộc con giáp phúc tinh cao chiếu, làm gì cũng dễ dàng thành công. Tuy nhiên, bạn nên linh hoạt hơn trong cách xử lý vấn đề, đừng quá cứng nhắc vì có như thế sự nghiệp của bạn còn bay cao, bay xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục che chở nên những mối quan hệ trở nên hài hòa, tốt đẹp. Bạn chịu đặt mình vào vị trí người khác nhiều hơn nên dễ cảm thông, thấu hiểu cho đối phương. Nhờ kỹ năng này mà bạn được lòng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.