Tử vi dự báo hôm nay ngày (9/11), người tuổi Tuất chính là con giáp làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Có nhóm người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời. Số hàng xuất đi lần này bằng số hàng bán cả năm đó. Đúng là lộc trời cho nên tiền lãi vào túi bạn cũng quá nhiều.

Tuổi Tuất có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Muốn làm ăn lớn cần phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý. Trên con đường tình duyên thăng hoa, tuổi Tuất có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, trong nhà sẽ có tin vui tìm tới.

Tử vi hôm nay ngày (9/11) cho biết sẽ có nhiều sự kiện quan trọng đối với người tuổi Dần và đó sẽ là những thời cơ để bạn kiếm bộn tiền hoặc tạo dựng những mối quan hệ mới mang lại nhiều lợi ích cho con đường công danh sự nghiệp của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 16h30 hôm nay (9/11), tuổi Dần cũng luôn có gia đình, bạn bè ở bên hỗ trợ hết mình và có quý nhân phù trợ. Bởi vậy nên nếu nắm bắt và tận dụng triệt để những cơ hội tốt thì chắc chắn “Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Nhờ vận hội lần này mà con đường sự nghiệp của tuổi Dần sau đó cũng thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ sinh thời vốn thông minh, nhanh nhẹn hơn người, họ tài giỏi, luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Cộng thêm việc rất có trí làm giàu, sẵn sàng đối mặt mọi khó khăn, thử thách để vươn lên khẳng định mình. Khổ cực, gian nan không bao giờ trở thành vật cản mà thành nguồn động lực để con giáp này chứng minh năng lực với bản lĩnh của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi đúng 16h30 hôm nay (9/11), những người tuổi Thân được qúy nhân chiếu cố, ban phát cho nhiều cơ hội làm giàu có một không hai. Tiền bạc bỗng chốc ập đến chẳng ngờ, đời phất lên phơi phới, tha hồ sống trong sung sướng, an nhàn, cái giàu có đến với họ dửng dưng khiến chính bản thân họ còn thấy ngỡ ngàng.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.