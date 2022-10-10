Top 3 con giáp nào bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất 'miệng cứng lòng mềm'

Xem bói tử vi , cô gái tuổi Mão đa phần tính cách dịu dàng, ấm áp nhưng trái tim có phần yếu đuối. Họ biết cách quan tâm chăm sóc người khác và xem đó là một điều hạnh phúc.

Không chỉ trong tình yêu mà ngay cả trong quan hệ bạn bè, quý cô tuổi Mão cũng luôn là người giỏi lắng nghe và đưa ra lời khuyên hữu ích. Ấy vậy mà khi bản thân mình gặp chuyện, nàng giáp này lại rất ít khi chia sẻ cùng ai.

Nàng giáp tuổi Mão có một trái tim rất nhạy cảm, nhưng lại quen với việc giả vờ mạnh mẽ và che giấu tâm tư của mình rất tốt. Ban ngày, họ là một người mạnh mẽ sắt đá, làm việc chuyên tâm, cật lực nhưng nhiều khi kìm nén bản thân quá nhiều, đêm đến nước “mắt sẽ chảy thành sông”.

Màn đêm buông xuống chính là lúc nàng đối diện với chính mình, đối diện với nỗi cô đơn khó ai có thể chia sẻ. Họ khao khát yêu và được yêu nhưng dường như cái khát vọng có vẻ giản đơn ấy khó mà thực hiện. Việc tạo ra tấm vỏ bọc lạnh lùng khiến người khác rất khó tiếp cận để tìm hiểu, để sẻ chia.

Lời khuyên cho các cô gái tuôi Mão là hãy mở rộng tấm lòng mình hơn, chia sẻ nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn. Có như thế, cuộc sống mới bớt đi gánh nặng của sự lo âu và bản thân bạn cũng cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm hơn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, những người tuổi Sửu thường chất phác, thật thà và chăm chỉ. Họ không ngại khó khăn để đạt được mục tiêu của mình, nỗ lực làm việc không lời ca thán.

Tuy nhiên đây lại là những con người có phần cứng đầu và cố chấp. Bản mệnh tự đặt ra yêu cầu cao với bản thân và khi có chuyện không được như ý muốn, những chú Trâu rất dễ suy sụp, mất tinh thần.

Một trong những điểm mà tuổi Sửu cần cải thiện chính là việc không biết lắng nghe người khác. Mỗi người đều nên có quan điểm riêng song điều đó không có nghĩa là bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Sự bảo thủ, cố chấp cũng khiến nhiều mối quan hệ của người tuổi Sửu phát triển theo hướng xấu đi.

Con giáp này còn dễ suy sụp tinh thần khi nỗ lực bỏ ra không thu lại được thành quả xứng đáng. Khi đứng trước vấn đề, người tuổi Sửu sẽ trách móc bản thân thay vì tìm hướng giải quyết.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là con giáp “miệng cứng lòng mềm”. Dù luôn tỏ vẻ mạnh mẽ và không quan tâm bất cứ điều gì nhưng nếu chạm vào điểm yếu của mình, nàng giáp này rất dễ bị tổn thương.

Đa phần các cô nàng tuổi Tý đều có tính cách kiêu ngạo, tạo cảm giác khó gần đối với mọi người, Vì quá kiêu ngạo nên họ tuyệt đối sẽ không để người khác thấy được giọt nước mắt của mình.

Hé lộ những con giáp nữ mạnh mẽ ban ngày yếu đuối ban đêm, nàng giáp này rất ít khi khóc trước mặt ba mẹ hay bạn thân nhất của mình vì họ biết rằng nước mắt không có tác dụng gì cả, nó chỉ làm cho những người quan tâm đến mình lo lắng hơn.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, họ mới khóc – khóc cho bản thân, cho những nỗi buồn giấu kín, khóc cho nhẹ lòng,…Không ai là không có những khó khăn, buồn phiền trong cuộc đời này, vì thế, nếu khóc được thì hãy cứ khóc, khóc một trận thật to cho hả lòng, hả dạ. Sau đó, hãy lau khô nước mắt và đứng dậy, trở thành một cố gái mạnh mẽ, kiên cường hơn xưa. Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua.

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