Top 3 con giáp may mắn nhất ngày mai 9/3: Dần phú quý bủa vây, Dậu đời sang trang mới, Mão tiền bạc rủng rỉnh

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần là người có lịch làm việc dày đặc.

Tình cảm: Được thể hiện tình cảm chân thành sẽ làm phong phú mối quan hệ của bạn và luôn dành thời gian chất lượng với nhau.

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc đưa ra những ý tưởng sáng tạo và không ngần ngại đối mặt với những thách thức

Tài lộc: Về mặt tài chính, tăng cao thu nhập, đánh giá rủi ro một cách cẩn thận và tránh những quyết định đầu tư vội vã

Sức khoẻ: Thực hiện các hoạt động vận động như thể dục, yoga hoặc đi bộ để duy trì thể lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong 12 con giáp, tuổi Dậu nổi tiếng là người độc lập, dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận. Trong công việc, họ thường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao vì tinh thần ham học hỏi, dám thử thách bản thân và lúc nào cũng nỗ lực để cải thiện khả năng làm việc. Một khi đã quyết tâm làm gì, người tuổi Dậu cũng làm đến cùng và hiếm khi bỏ cuộc giữa chừng.

Từ ngày 9/3, vận trình của người sinh năm Dậu sẽ bất ngờ đổi chiều. Với tuổi Dậu làm công ăn lương, ngoài khoản tiền cố định hàng tháng, con giáp này sẽ nhận thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hĩnh từ những nỗ lực trước đó. Tuy rủng rỉnh tiền bạc nhưng con giáp này nên lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào cảnh “trắng túi".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy 9/3/2024, tuổi Mão có những ý tưởng độc đáo, nhưng không phải điều gì cũng có thể thực hiện ngay. Hãy cố gắng chọn lọc và thử áp dụng vào thực tế dần xem sao. Hôm nay nên hạn chế sự mạo hiểm, nhất là liên quan đến tài chính. Đừng vì một phút bốc đồng mà đánh đổ hết công sức của mình.

Trong ngày tam hợp trợ mệnh, người còn độc thân có thể nhận được những lời mời tham gia các buổi tụ họp, gặp gỡ những người bạn mới. Con giáp này đừng bỏ lỡ cơ hội này bởi đây là thời điểm rất tốt để có thể tìm kiếm một nửa cho mình và bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

Vì thế, tuổi Mão đừng quên chăm chút thêm cho ngoại hình của mình, điều đó thực sự cần thiết để tạo được thiện cảm ban đầu với đối phương. Hơn nữa, có sự chuẩn bị chỉn chu ngay từ đầu cũng tăng thêm sự tự tin cho con giáp này rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.