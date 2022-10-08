TOP 3 con giáp là "con cưng" Ngọc Hoàng, sự nghiệp thịnh vượng, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân che chở trong 2 ngày cuối tuần (8-9/10)

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 11:20

Tử vi 2 ngày cuối tuần (8-9/10) cho thấy, 3 con giáp được cấp trên tin tưởng, có cơ hội thăng tiến, tài lộc rủng rỉnh, không còn lo lắng về tiền bạc

Tuổi Hợi

Chính Quan báo hiệu những điều tốt lành đến với người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Thậm chí, bạn có thể được cất nhắc vào một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. 

Người tuổi Hợi với vốn hiểu biết phong phú có thể nhanh chóng vượt qua thách thức và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể trở thành người nổi bật trong tập thể. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, công lao của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thực Thần nhập cục sẽ cực kì có lợi cho những người làm nghề kinh doanh. Bản mệnh kiếm tiền không quá khó khăn. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập bên ngoài từ nghề tay trái, tìm được cho mình hướng đi, hướng phát triển mới trong tương lai, không bị phụ thuộc nhiều vào công việc chính.

TOP 3 con giáp là 'con cưng' Ngọc Hoàng, sự nghiệp thịnh vượng, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân che chở trong 2 ngày cuối tuần (8-9/10) - Ảnh 1
Chính Quan báo hiệu những điều tốt lành đến với người tuổi Hợi trong 2 ngày cuối tuần. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Chính Quan trợ mệnh, tạo bước thăng tiến cho người tuổi Mùi trong hôm nay. Bạn luôn giữ cho mình tinh thần hào hứng với công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, lại luôn sẵn sàng cống hiến hết mình, những chú Dê sẽ sớm giành được những thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra.  

Có Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi được quý nhân dẫn đường giúp cho công việc có phần thuận lợi hơn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiếm soát của bản mệnh. Bạn thể hiện được bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và sẵn sàng giúp đỡ cả mọi người xung quanh.

Chính Tài xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần sẽ trợ lực cho người tuổi Mùi có những quyết định sáng suốt, nhờ đó không chỉ giả quyết công việc ổn thỏa mà còn có thể thu về vài khoản tiền đáng kể. Với những người làm kinh doanh thì nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, tính toán kĩ càng kế hoạch đầu tư để nguồn tiền luôn trôi chảy, lợi nhuận không ngừng.

TOP 3 con giáp là 'con cưng' Ngọc Hoàng, sự nghiệp thịnh vượng, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân che chở trong 2 ngày cuối tuần (8-9/10) - Ảnh 2
Chính Tài xuất hiện trong 2 ngày cuối tuần sẽ trợ lực cho người tuổi Mùi có những quyết định sáng suốt, nhờ đó không chỉ giả quyết công việc ổn thỏa mà còn có thể thu về vài khoản tiền đáng kể. Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp trong 2 ngày cuối tuần của Dần được quý nhân nâng đỡ, che chở. Bản mệnh hành động dứt khoát, quyết đoán nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho việc phát triển con đường công danh, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai.

Điềm báo thăng quan tiến chức đang tới gần. Chỉ cần con giáp này tập trung hết sức lực và phát huy tài năng thì sẽ không lo cơ hội tuột mất khỏi tay. Đây chính là lúc bạn nên thể hiện tài năng của mình rõ ràng hơn nữa. Nếu đang đứng ở cương vị lãnh đạo, bạn là người được nhân viên tin tưởng và tôn trọng, có khả năng dẫn dắt tập thể đi tới thành công. 

Hơn thế nữa, gặp ngày Ngọ Dần tam hợp nên con đường tìm kiếm vận may tài lộc càng tươi sáng hơn. Con giáp này có quý nhân giúp sức, giới thiệu cho những mối làm ăn có lợi, chuyện hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, đối tác là người đáng tin cậy, sòng phẳng nên chẳng lo không kiếm được tiền.

TOP 3 con giáp là 'con cưng' Ngọc Hoàng, sự nghiệp thịnh vượng, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân che chở trong 2 ngày cuối tuần (8-9/10) - Ảnh 3

Vận trình sự nghiệp trong 2 ngày cuối tuần của Dần được quý nhân nâng đỡ, che chở. Bản mệnh hành động dứt khoát, quyết đoán nên nắm bắt được những thời cơ tốt thuận lợi cho việc phát triển con đường công danh, tạo được nền tảng vững chắc cho tương lai. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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