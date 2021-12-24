Top 3 con giáp không nên lấy người cùng tuổi, dễ sinh xung khắc, khó lòng bền lâu

Những người sinh năm Hợi được cho là những người tốt tính, hiền lành, tràn đầy sự lương thiện và luôn quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, về mặt phong thủy, Hợi thuộc hành Thủy, là âm, nhà có 2 Hợi là có quá nhiều âm, không tốt.

Chính vì vậy, nếu vợ chồng cùng tuổi Hợi thì gia đình hay lục đục vì việc lớn trong nhà dùng dằng không ai quyết được, chồng không có uy, vợ không nghe lời, ngoài ra còn khó bề dạy dỗ con cái đi vào khuôn khổ vì chính họ cũng ít khi sống theo phép tắc. Do đó, người tuổi Hợi cần tìm một con giáp khác có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, có thể bù đắp những thiếu sót của họ để xây dựng một gia đình hòa hợp, thịnh vượng.

Đứng về mặt phong thủy mà nói, Thìn là hành Thổ, thuộc dương, 2 người tuổi Thìn lấy nhau thì dương khí quá thịnh, gia đình khó tránh khỏi xung đột. Do Thìn đa số đều là người có cá tính mạnh, lại tham vọng, cái tôi trong mình rất lớn, đôi lúc sẽ bị biến thành sự ương bướng, cứng đầu, mà 2 người giống nhau lại sống cùng nhau thì sẽ khó đạt được sự hòa hợp.

Cùng thông minh, nhiệt huyết, khát khao làm kẻ chiếm ưu thế, dù là nữ cũng không muốn bị chỉ huy, sai khiến, nếu cả vợ cả chồng tuổi Thìn thì khó có ai chịu nhường ai, mối quan hệ sẽ ngày càng căng thẳng, cãi vã, tranh chấp là điều khó tránh. Người tuổi Thìn cần một đối tác mềm mỏng, biết dìm cái tôi xuống để gia đạo yên ấm, thuận hòa, do đó, nếu tìm được một con giáp khác thì dễ có được hạnh phúc bền lâu hơn.

Nếu 2 người tuổi Dậu kết hôn với nhau, giống như 2 thanh kim loại va vào nhau, có thể hôn nhân của họ sẽ chứa đầy những mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đa phần trời sinh là những người tài năng, sống rất có trách nhiệm, nhưng điểm yếu của họ là luôn thấy mình hơn người nên có phần kiêu căng. Họ cũng sống rất thẳng tính, cầu toàn, nên thường chỉ trích kẻ khác khi thấy các nhược điểm. Nếu 2 người tuổi Dậu kết hôn với nhau, giống như 2 thanh kim loại va vào nhau, có thể hôn nhân của họ sẽ chứa đầy những mâu thuẫn, cãi vã vì không ai chịu nhường ai.

Một nhà không thể có 2 người chiến thắng, người tuổi Dậu hoặc phải biết kìm lại cái tôi mới mong sống được với người giống mình, hoặc phải tìm một con giáp khác không so đo hơn thua thì mới hạnh phúc lâu dài.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.