Trong vòng 14 ngày tới, 3 con giáp này được Tài Thần che chở, làm ăn, mua bán gì cũng sinh lời

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 01:20

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này tài sản tăng theo cấp số nhân trong vòng 7 ngày tới.

Tuổi Dần

Thời gian qua, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dần không mấy suôn sẻ, họ buộc phải đối mặt với những phát sinh ngoài ý muốn khiến túi tài bị hao hụt đáng kể. Tuy nhiên, trong 7 ngày tới, tuổi Dần đừng quá lo lắng vì được thần tài chiếu cố.

Giai đoạn này, tuổi Dần cần phải tỉnh táo nắm bắt mọi cơ hội đến với mình để có thể làm giàu trong thời gian ngắn. Ngoài ra, đối với những người làm kinh doanh thì nên đầu tư mạnh, chuyện phát tài chỉ trong tầm tay, vài năm tới tha hồ tận hưởng cuộc sống an nhàn, thoải mái.

7 ngay toi 1
7 ngày tới, tuổi Hợi được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong khoảng thời gian gần đây, tuổi Hợi có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của họ nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

Đặc biệt trong 7 ngày tới, tuổi Hợi được thần tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận. Không những thế, túi tài luôn được bảo vệ nguyên vẹn không sứt mẻ, dự kiến từ giờ đến cuối năm có cuộc sống phú quý dư dả, càng kiếm tiền lại càng có nhiều tiền, đếm hoài không hết.

7 ngay toi 2
Trong 7 ngày tới, mọi thứ sẽ thay đổi, tuổi Mão sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài ân sủng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thời gian qua, cuộc sống tuổi Mão có nhiều biến động, nhưng họ đã dùng tinh thần lạc quan và suy nghĩ tích cực để vượt qua mọi thứ. Trong số đó, vấn đề tài chính luôn là nỗi lo lớn đối với tuổi Mão. Tuy nhiên trong 7 ngày tới, mọi thứ sẽ thay đổi, tuổi Mão sẽ là một trong 3 con giáp được thần tài ân sủng, làm gì cũng kiếm được tiền, từ đó tích góp được khoản lớn, dư dả thoải mái sống hết năm sau.

Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, 7 ngày tới là thời điểm tốt để phát huy mọi tiềm năng, vì sẽ có khả năng thu về khối tài sản khổng lồ mà tuổi Mão không bao giờ ngờ tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Những con giáp này có mệnh giàu trễ, 40 tuổi mới bắt đầu có lộc, 50 tuổi mới mua nhà sắm xe

Những con giáp này có mệnh giàu trễ, 40 tuổi mới bắt đầu có lộc, 50 tuổi mới mua nhà sắm xe

Trong 12 con giáp, 3 con giáp này có mệnh phát tài khá trễ, ở độ tuổi trung niên mới bắt đầu được hưởng giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi ngày 24/12/2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 38 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'