Những con giáp nổi tiếng thông minh, tự mình làm giàu không nhờ đến ai

Người tuổi Tý thường có đầu óc khá linh hoạt, trí tuệ thông minh, thế nên họ thường phù hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo nhiều hơn là các hoạt động tay chân. Đôi lúc ta thường thấy người tuổi Tý chỉ ngồi lì ra chẳng làm gì, thực ra hàng ngàn nét vẽ, những suy tính hay kế hoạch đang diễn ra trong đầu họ đấy.

Đối với những người cầm tinh con gà, vị trí của họ trong cộng đồng là hết sức quan trọng, vì thế họ sẵn sàng bỏ thời gian và công sức để tiến thân theo cách của mình, chậm rãi mà có phương pháp. Người tuổi Tý cũng là những người rất khéo léo trong việc nắm bắt thời cơ. Họ chẳng bao giờ để một cơ hội kiếm tiền nào vụt qua tay. Thế nên, dù có vẻ trông "lười biếng", người tuổi Tý vẫn luôn rủng rỉnh tiền tiêu trọn đời.

Khi nhìn vào người tuổi Thìn, người ta dễ hiểu lầm đây là những người lười biếng. Thế nhưng, người tuổi Thìn thực chất là những người có hoài bão lớn và tinh thần làm việc rất cao độ. Họ thường làm việc bằng trí óc nhiều hơn là tay chân. Thế nên đôi khi bạn dễ thấy một người tuổi Thìn ngồi thừ ra đó với vẻ mặt đăm chiêu. Thực tế, họ đang làm việc rất hiệu quả.

Ngoài ra, trong làm ăn kinh doanh, người tuổi Thìn rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng không xảo quyệt, mưu mô. Họ biết né tránh những cuộc đàm phán tinh tế kiên nhẫn, nếu cuộc cạnh tranh ấy chỉ dựa vào sức mạnh để giải quyết nên con giáp này sẽ giành thắng lợi một cách dễ dàng.

Thìn thực chất là những người có hoài bão lớn và tinh thần làm việc rất cao độ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, khôn ngoan và kiên nhẫn là đặc điểm tính cách nổi bật của những người tuổi Hợi. Những người thuộc con giáp này biết cách quan sát và chờ đợi. Họ không thuộc tuýp người bốc đồng, mà ngược lại, rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ, và bí ẩn.

Đó là tài năng và thực tế cũng là do họ cần có một cuộc sống bảo đảm về tài chính, vì thế mà con giáp Hợi còn được xem là những người canh giữ kho báu. Không thể phủ nhận được một thực tế rằng, người tuổi Hợi cũng là những người rất khôn khéo trong việc kinh doanh, thế nên dù không mất nhiều sức lao động họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc, thậm chí vô cùng giàu có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.