Tình duyên 12 con giáp ngày 24/12/2021: Tý không lý tưởng, Mão có cơ may 'thoát ế'

Phương diện tình duyên của mệnh chủ không được coi là lý tưởng khi đôi bên vẫn còn giận hờn, hiểu lầm nhau mà không chịu đối diện để nói rõ. Khoảng cách càng ngày càng xa khiến bạn vô cùng mệt mỏi, có suy nghĩ muốn buông xuôi.

Hỏa sinh Thổ, may mắn là chuyện tình cảm của bản mệnh tiến triển khá tốt. Người độc thân đã dám chủ động hơn trong việc bắt chuyện với người mà mình thầm mến. Quan hệ giữa hai người đang có nhiều dấu hiệu rất khả quan, hãy cố gắng hơn nhé.

Nhờ tam hợp soi đường chỉ lối mà nay tuổi Dần đã khéo léo hơn trong cách hành xử, đặc biệt là đối với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ tam hợp soi đường chỉ lối mà nay tuổi Dần đã khéo léo hơn trong cách hành xử, đặc biệt là đối với một nửa của mình. Chuyện tình cảm nhờ đó mà được cải thiện rõ rệt, cả hai yêu thương và quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn mỗi ngày.

Tuổi Mão

Cục diện ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tích cực cho chuyện tình cảm, vì thế, người độc thân hứa hẹn sẽ có cơ hội thoát ế nếu biết mở lòng mình, cho người khác một cơ hội. Những cặp đôi đang rất hạnh phúc khi cùng nhau bàn kế hoạch đi chơi xa vào cuối tuần.

Tuổi Thìn

Thìn sẽ có cơ hội gặp người sẽ khiến mình thay đổi quan niệm hay suy nghĩ về một vấn đề nào đó. Hẳn nhiên con giáp này hạnh phúc với điều này và sẵn sàng chuyển mình, thay vì khăng khăng bảo vệ quan điểm riêng.

Tuổi Tỵ

Trên phương diện tình cảm, Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và gia đình có mối quan hệ gắn bó thân thiết với nhau. Dù có chuyện gì đi nữa, mọi người cũng không giấu giếm mà thường xuyên chia sẻ, trao đổi để cùng tìm hướng đi chính xác.

Người độc thân cũng có những suy nghĩ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người độc thân cũng có những suy nghĩ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm. Bạn bắt đầu muốn tìm người để chia sẻ và dựa dẫm. Thái độ tích cực sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra được một người ưng ý thôi. Từ giờ, hãy chủ động hơn khi bắt chuyện nhé.

Tuổi Mùi

Ngũ hành tương sinh mang lại tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Những người còn độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, dù bình thường con giáp này không thích chuyện mai mối nhưng hãy cứ thử cho cả hai một cơ hội xem sao.

Tuổi Thân

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Dậu

Người đã lập gia đình thường xuyên trao đổi, chia sẻ mọi chuyện với nửa kia của mình, nhờ vậy mà quan hệ giữa hai người ngày một gắn kết hơn. Bạn và người ấy chính là cặp đôi kiểu mẫu trong mắt mọi người, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người độc thân sẽ có một ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà mình đang tìm hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân sẽ có một ngày ấm áp, hạnh phúc bên đối tượng mà mình đang tìm hiểu. Đường tình duyên của những cặp đôi nhờ thế mà cũng suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều, hai người cảm thấy bình yên sau những sóng gió cả hai từng cùng nhau trải qua.

Tuổi Hợi

Hỏa khắc Kim, đáng tiếc là quan hệ giữa bạn và nửa kia không được hài hòa. Bạn không nên vội vàng kết tội người ấy chỉ vì nghe thấy những lời đồn thổi của người khác. Hãy lắng nghe người ấy giải thích trước khi phán xét nhé, có thể bạn chỉ đang hiểu lầm thôi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.