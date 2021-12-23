Sức khỏe 12 con giáp ngày 24/12/2021: Tý xem lại chế độ ăn uống, Thìn được cải thiện khá nhiều

Bạn nên hạn chế đồ dầu mỡ, nếu bạn ăn uống và lười vận động sẽ khiến bản thân mất đi vóc dáng. Đừng để sa đọa những thực phẩm đồ ăn nhanh khiến bạn tăng cân không kiểm soát.

Sức khỏe của bạn khá tốt, tinh thần thoải mái, bạn có những giây phút thư giãn dễ chịu. Bạn cũng nên bổ sung thêm các loại chất xơ, rau củ nhiều hơn.

Dần giữ được sức khỏe tốt và cơ thể dẻo dai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần giữ được sức khỏe tốt và cơ thể dẻo dai. Tuy nhiên, làm việc với máy tính và sử dụng tai nghe quá lâu có thể ảnh hưởng tới thính giác của bạn. Vì vậy, hãy quan tâm và chăm sóc cho đôi tai của mình nhé.

Tuổi Mão

Về sức khỏe, bạn nên tăng cường ăn hạt sen, củ sen sẽ có hiệu quả trong việc trấn an tinh thần, lấy lại giấc ngủ sâu. Những triệu chứng đau đầu sẽ dần giảm bớt. Ăn nhiều rau củ, những thảo dược tốt cho phổi và ruột già. Hạn chế những thức ăn vị cay để không ảnh hưởng tiêu hóa.

Tuổi Thìn

Thổ Hỏa tương sinh cho thấy vận trình sức khỏe của tuổi Thìn được cải thiện. Tuy nhiên hôm nay theo Hải Thượng Lãn Ông, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.

Tuổi Tỵ

Kiếp Sát là một hung tinh nên ảnh hưởng đến sức khỏe là không nhỏ. Nếu không có việc gì thì nên ở nguyên trong nhà và không nên đi đâu cả.

Hỏa khí vượng sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa khí vượng sinh ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh, lúc này liệu pháp chăm sóc cơ thể và tinh thần tốt nhất chính là spa. Việc tận hưởng cảm giác thoải mái trong bồn tắm, được massage và chăm sóc toàn thân khiến con giáp này như được hồi sinh.

Tuổi Mùi

Tình hình sức khỏe hôm nay không được tốt lắm, các triệu chứng như kém ăn, mệt mỏi, đau dạ dày, đau bụng, thắt lưng… bắt đầu xuất hiện. Lúc này bản mệnh cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để hồi phục lại.

Tuổi Thân

Cục diện Kim Hỏa xung khắc khiến sức khỏe đi xuống. Hoạt động tốt nhất để giảm tải căng thẳng lúc này chính là đi bộ. Việc vận động này vừa giúp cho cơ thể khỏe mạnh, vừa làm cho tâm trí, đầu óc được thông thoáng. Như vậy, bản mệnh có thể dễ dàng trở lại và hoàn thành mớ công việc rắc rối của mình.

Tuổi Dậu

Sức khỏe tuổi Dậu hôm nay vô cùng thuận lợi, nhưng người tuổi Dậu cũng nên chú ý luyện tập thêm để tăng cường sự dẻo dai của mình, đừng chủ quan mà để thể chất xuống cấp.

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Tuất được Mộc dưỡng nên không gặp các vấn đề bệnh tật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sức khỏe của bạn khá tốt, tuổi Tuất được Mộc dưỡng nên không gặp các vấn đề bệnh tật. Con giáp này nên chú ý cân bằng dinh dưỡng để lúc nào cũng giữ được trạng thái cơ thể tốt nhất.

Tuổi Hợi

Cẩn thận dễ bị đau đầu, có thể do khí huyết không thông, hoặc con giáp này thường xuyên sử dụng các thiết bị điện tử trước khi ngủ. Bạn có thể uống một ly sữa nóng trước khi ngủ, buổi sáng uống nhiều nước, đồng thời kết hợp massage đầu nhẹ nhàng để giúp lưu thông máu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.