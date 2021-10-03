Top 3 con giáp không cần xinh đẹp nhất nhưng khí chất và quyến rũ không ai bằng khiến người đối diện say sưa trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 03/10/2021 13:00

Những cô gái thuộc các con giáp này luôn toát ra một sức hút khó cưỡng, giúp họ đi đến đâu cũng được yêu mến và "hớp hồn" nhiều người.

Tuổi Tý

Tý được đánh giá là người có tài ăn nói khéo léo, cư xử tinh tế nên luôn tạo được ấn tượng tốt dù là trong lần gặp mặt đầu tiên. Con giáp này có tính cách gần gũi, thân thiện, dù xuất hiện ở đâu cũng được lòng mọi người, nhất là các chàng trai.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý không hay bộc lộ cảm xúc hay quan điểm thái quá, chủ trương sống dĩ hòa vi quý nên chỉ cần phát biểu đúng lúc, đúng chỗ là được, bản thân chịu thiệt một chút cũng không sao. Bạn rất chăm chỉ cải thiện năng lực của bản thân, học hỏi từng ngày nên vốn kiến thức sâu rộng của họ luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ. 

Trong công việc, tuổi Tý là người có trách nhiệm, làm việc nhanh nhạy nên được cấp trên trọng dụng, còn đồng nghiệp thì yêu mến. Dù không phải là người xinh đẹp nhất nhưng sự duyên dáng và phong cách độc lập, tự chủ đã tạo nên sức hút lớn nhất cho con giáp này. 

Tuổi Thìn

Người mệnh tuổi Thìn luôn mang đến cho người ta cảm giác bí ẩn, muốn được khám phá thế giới nội tâm của họ. Họ ít nói nhưng toát ra khí chất cao sang, lạnh lùng như một nàng công chúa băng giá. Thực chất, con giáp này là người sống cực kỳ tình cảm, biết quan tâm người khác một cách tinh tế nên nhiều lúc mang đến cảm giác xa cách thế thôi nhưng tuổi Thìn lại luôn gần gũi ngay bên cạnh người mà họ yêu thương.

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Ảnh minh họa: Internet

Nếu hiểu được họ thì bất kỳ ai cũng sẽ quý họ bởi sự đối đãi chân thành của họ. Tuổi Thìn được ví như một cây bông hồng có gai, xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng đầy "nguy hiểm" bởi vì một khi đã "đổ" họ rồi thì sẽ không có lối thoát ra. Tuổi Thìn dành nhiều thời gian để tìm hiểu tâm lý của mọi người xung quanh nên cách cư xử của họ luôn được lòng người, chẳng ai có thể phàn nàn về cách đối nhân xử thế. Giữa một đám đông, cô gái trầm tính, giản dị nhưng vẫn vô cùng sang trọng như tuổi Thìn lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.

Tuổi Ngọ

Cô gái tuổi Ngọ tươi tắn, tao nhã, cao sang khiến người ta cảm thấy khó gần nhưng lại mong muốn hiểu được họ. Con giáp này là người sống tự lập, không thích dựa dẫm hay nghe lời sai bảo của bất kỳ ai, đây cũng là một trong những nét tính cách thu hút nhất. Tuổi Ngọ biết tự chủ và có lòng tự trọng cao, vậy nên đừng ai nghĩ có thể thao túng được suy nghĩ của họ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ có nhiều tham vọng và hoài bão, một khi đã bắt tay vào thực hiện thì không ai có thể cản được bước chân của các cô gái này. Con giáp tuổi Ngọ ham học hỏi, bồi dưỡng kiến thức hàng ngày, thái độ hài lòng với hiện tại hay giậm chân tại chỗ không hề tồn tại trong từ điển sống của những cô nàng này.

Tuổi Ngọ tự ý thức được thế mạnh và sức hút của bản thân nên dù đi đến đâu, họ cũng tự tin mà ngẩng cao đầu, thể hiện bản thân một cách kín đáo, tinh tế khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Một cô gái có quá nhiều ưu điểm thế này thì hỏi sao con giáp này không dễ dàng nổi bật giữa đám đông. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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