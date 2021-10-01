Tháng 9 ÂL: 'TIỀN PHỦ NGẬP LỐI', 3 con giáp được THẦN TÀI theo gót, tài lộc 'CHẠM NÓC', may mắn ngời ngời

Tâm linh - Tử vi 01/10/2021 12:00

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, trong tháng 9 ÂL, những con giáp sau đây được nhiều may mắn cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Tiền ào ào kéo về như nước chảy, còn tình cảm đôi lứa thì ngày càng đậm sâu.

Tuổi Tuất

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, tháng 9 ÂL, bán hợp mang tới vận may tài lộc cho con giáp tuổi Tuất. Bản mệnh không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc vì có người chỉ cho cách kiếm tiền dễ dàng mà không phải vất vả như mọi khi. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội gia tăng lương thưởng cho mình.

Đường tình duyên của tuổi Tuất trong ngày này khá tốt đẹp nhờ có tương hợp. Những thử thách, giông gió của cuộc đời không làm cho bản mệnh và đối phương lùi bước mà càng gắn kết hai người lại với nhau hơn, tình yêu ngày càng thắm thiết, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.

Tuổi Tỵ

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tình hình tài chính đã được cải thiện đáng kể khi nhận được một vài cơ hội nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc luôn phải rõ ràng, rành mạch, vì vậy con giáp này cần tìm cách giải quyết những món nợ tồn đọng chứ không phải vung tiền để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình.

Tử vi dự đoán, trong tháng 9 ÂL, họ có ngũ hành tương sinh, đường tình duyên của tuổi Tỵ như được tiếp thêm ngọn lửa. Đối phương cũng có tình cảm với bạn nên tìm đủ mọi cách để kéo gần khoảng cách, dường như sự hiện diện của bạn trở nên quen thuộc hơn trong cuộc sống của người ấy rồi.

Tuổi Sửu

Xem tử vi tháng 9 ÂL của 12 con giáp nói rằng, tuổi Sửu sẽ có được nhiều may mắn cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Lục Hợp quý nhân mang tới cho bạn tin vui khi mà người ấy cuối cùng cũng chấp nhận tình yêu mà bạn dành cho người ấy.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Bản mệnh hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Chính Tài nhập mệnh, tài lộc khá vững vàng, thu nhập ổn định giúp cho tuổi Sửu không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện kiếm tiền. Con giáp này hãy có kế hoạch để đối phó những chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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Sách tử vi chỉ rõ những con giáp dưới đây sẽ thăng quan phát tài, đầu tư vào đâu cũng trúng lớn trong thời gian tới.

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