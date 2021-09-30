Đầu tháng 10 mưa thuận gió hoà, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, rũ sạch vận xui, cuộc sống AN NHÀN, không lo cơm ăn áo mặc

Trời sinh tuổi Mùi là những người chăm chỉ, siêng năng và biết nhẫn nại. So với những con giáp khác, tuổi Mùi tâm niệm, mọi chuyện trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý mình, vì vậy nếu không tự nỗ lực bản thân thì sẽ không bao giờ thành công được.

Tử vi học có nói, đầu tháng 10, tuổi Mùi cũng sẽ khổ tận cam lai, được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Những năm trước, tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh, dù không được gì nhưng họ cũng không hối hận vì biết rằng mình đã làm hết sức.

Cuối năm nay, tuổi Mùi sẽ được quý nhân giúp đỡ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Con giáp này rất nỗ lực và cố gắng tìm mọi cơ hội trong cuộc sống, họ bằng lòng hy sinh mọi thứ để có thể cho gia đình một cuộc sống an nhàn sung túc.

Bản thân tuổi Thìn là những người chịu thương chịu khó và biết nắm bắt cơ hội tốt. Và một khi gặp được thời cơ tốt, họ nhất định sẽ phát huy thế mạnh và biến bại thành thắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đầu tháng 10, từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ của tuổi Thìn đều có một bước chuyển đặc biệt. Bên cạnh đó, nhờ sự thông minh của tuổi Thìn mà càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng sung túc hơn.

Những tháng đầu năm vẫn chưa khởi sắc, phải từ giữa năm trở đi mọi thứ mới dần cải thiện và thăng hoa vào cuối năm. Sắp tới, tuổi Thìn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, sẽ gặt hái được nhiều thành công, tình tiền viên mãn thăng hoa, không thiếu thứ gì.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, biết tự mình nhìn nhận vấn đề và tự tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Trước khi đến với sự thành công, tuổi Tý đã phải trải qua nhiều thử thách. Thay vì trốn chạy như những người khác thì con giáp này lại càng muốn đối mặt trực diện, muốn tự mình vượt qua thử thách, rèn luyện bản thân để ngày càng mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm, tuổi Tý đã phải vất vả đối mặt với nhiều thử thách, thậm chí có mất mát nhưng họ vẫn kiên cường và nhẫn nại, vẫn luôn cố gắng chăm chỉ tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế. Vì vậy, đầu tháng 10, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần nhận lại thành quả xứng đáng, một trong những điều này có thể giúp tuổi Tý tìm được cơ hội làm giàu, không những thế đời sống tinh thần cũng được cải thiện đáng kể.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm