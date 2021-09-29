Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bước chân trái gặp thần tài, bước chân phải gặp quý nhân, cuối năm bình bình yên yên hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 29/09/2021 07:00

Còn khoảng 10 ngày nữa sẽ bước qua tháng 9 âm lịch, mọi người đều mong những tháng cuối năm sẽ gặp được nhiều điều tốt lành. Và 3 con giáp này sẽ có vận may lội ngược dòng, cuộc sống cuối năm có nhiều khởi sắc không ngờ.

Tuổi Mão

Những tháng cuối năm 2021 là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian tới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ, cơ hội vàng đang ở trước mắt, phải nỗ lực và dũng cảm bước về phía trước, cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mão sống tình cảm, chân thành, luôn biết vì người khác nên được mọi người quan tâm yêu thương hết mực. So với những con giáp khác, người tuổi Mão không quá tham vọng, họ cần đầu tư vào một cuộc sống bình yên và đủ đầy hơn là một sự mạo hiểm đầy sóng gió. Tuổi Mão vốn thông minh, tài giỏi, nên một khi gặp được cơ hội tốt, họ vẫn có thể tự mình xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo.

Tử vi học có nói, bước vào đầu tháng 9 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những năm trước khó khăn thế nào không biết nhưng nửa đầu năm nay, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bất kể là những người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới là cơ hội vàng để nắm bắt thời cơ đổi đời. 

Tuổi Hợi

Cuối năm 2021 có thể không là gì đối với những con giáp khác, nhưng với tuổi Hợi lại là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Những tháng cuối năm sắp tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may mỉm cười giúp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới, phấn khởi.  

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Hợi vốn nhân hậu, hiền lành, họ là những người quan trọng tình cảm hơn là vật chất nhưng lại được trời ban nhiều phước lành, quý nhân cũng luôn bên cạnh giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn. Đa số những người tuổi Hợi đều công thành danh toại, họ không những viên mãn về vật chất mà tình cảm cũng đủ đầy, tuy nhiên trong một vài giai đoạn, tuổi Hợi cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng cuối năm 2021 thì khác. 

Tử vi học có nói, bước vào tháng 9 âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đang có những chuyển biến tích cực. Những tháng đầu năm khó khăn thế nào không biết, nhưng 3 tháng cuối năm tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn còn tồn đọng, và tạo điều kiện để thăng hoa vào những năm sau.

Tuổi Ngọ

Nửa cuối năm 2021 là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, những tháng cuối năm, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ sáng suốt và tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, giải tỏa mọi bí bách hiện tại.  

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách hoạt bát, yêu đời và luôn thích tự do sáng tạo, tự lập và không bao giờ muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Ngọ rất thông minh, họ học 1 nhưng hiểu 10, nhờ vậy mà khi làm bất cứ điều gì cũng thành công mỹ mãn. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ sớm công thành danh toại, năm nào không biết nhưng cuối năm 2021 này tuổi Ngọ sẽ cảm nhận được cuộc sống đang dần thay đổi theo hướng tích cực. 

Tử vi học có nói, bước vào tháng 9 âm lịch này, tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa, bên cạnh đó công việc, tình cảm lẫn tài vận đều đang dần khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, bất kể là làm công ăn lương hay kinh doanh tự phát, chỉ cần nỗ lực và không ngừng kiên trì thì cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Cuối năm nay, có thể tuổi Ngọ sẽ phát tài trong một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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