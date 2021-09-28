Tháng 9 ÂL, ai đen mặc ai, 3 con giáp này vẫn viên mãn ngời ngời, vận may 'mỉm cười', tiền bạc kéo về tràn túi

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 11:00

Trong tháng 9 âm lịch, tuy có nhiều khó khăn thử thách nhưng 3 con giáp sau đây sẽ có vận may lội ngược dòng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi luôn có tính cách lạc quan, suy nghĩ tích cực. Đồng thời, họ cũng thuộc tuýp người cầu tiến, không ngừng học hỏi, vươn lên. Người tuổi Mùi cho rằng những khó khăn, thất bại là cơ hội tốt để họ học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân. 

Con giáp này luôn đối mặt với những khó khăn, thử thách bằng thái độ điềm tĩnh, can đảm vượt qua và dám nghĩ dám làm. Dù thời trẻ có chút va vấp nhưng có cũng chính là bước đệm để khi trung vận, cuộc sống của họ bắt đầu ổn định, tài lộc tăng lên.

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Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 Âm lịch, người tuổi Mùi có tài lộc vượng. Sự nghiệp của họ cũng có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Là người tận tâm, tận lực với công việc, con giáp này có thể được giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của họ sẽ dần cải thiện.

Không chỉ vậy, tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Đầu tháng mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần ổn định, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân thường sở hữu tính cách dễ gần, lạc quan và yêu đời. Họ có một trái tim nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tin rằng với sự nỗ lực bền bỉ của bản thân, họ sẽ đạt được thành công đúng như mong đợi. Người tuổi Thân thích nghi rất tốt với mọi hoàn cảnh và luôn nỗ lực vươn lên.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 9 Âm lịch, người tuổi Thân được dự đoán sẽ không gặp điềm xui mà ngược lại còn gặp nhiều may mắn. Trong thời gian qua, họ đã làm việc chăm chỉ, có những cải tiến, sáng tạo trong công việc nên được cấp trên khen thưởng.

Người làm kinh doanh buôn bán thì có nhiều cơ hội tiếp cận khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Con giáp này làm ăn buôn bán có tài, có tâm nên được nhiều khách hàng ủng hộ. Sau nhiều khó khăn, vất vả, con giáp tuổi Thân cũng đạt được thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân mình.

Tuổi Sửu

Thực tế, những người tuổi Sửu rất hào phóng và tốt bụng. Trong cuộc sống, họ luôn chân thành và có trách nhiệm. Người tuổi này rất yêu gia đình, họ coi gia đình là nguồn động lực lớn lao để họ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống.

Con giáp này được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu rất có ý chí tiến thủ, không chịu an phận thủ thường. Đến trung tuổi, họ sẽ được đề bạt giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan, tổ chức họ làm việc.

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Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 9 Âm lịch, người tuổi Sửu sẽ có tài vận vượng. Họ được quý nhân giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển khả năng. Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Sửu cần phải chớp lấy thời cơ, nắm bắt mọi cơ hội thì sẽ đạt được những thành tựu như mong đợi.

Đây cũng là thời điểm tốt để họ tìm kiếm công việc, hướng kinh doanh mới hoặc đầu tư vào lĩnh vực mà họ am hiểu. Nỗ lực hết mình trong công việc, con giáp này sẽ thu về thành quả xứng đáng. Nếu vẫn giữ được sự tự tin và bản lĩnh vốn có, chắc chắn tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công, việc có được cuộc sống thăng hoa và xây dựng gia đình hưng thịnh chỉ trong tầm tay.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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