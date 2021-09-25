Bước sang tháng 10, 3 con giáp tài lộc LÊN HƯƠNG, vận khí khai thông, tiền bạc may túi 3 gang mà đựng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2021 06:00

Xem tử vi của 12 con giáp, bước sang tháng 10, 3 con giáp sau đây phát tài, sẽ có cơ hội làm giàu , còn chần chừ gì mà không nắm bắt.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Thìn cũng sẽ kiếm được 1 khoản kha khá trong tháng 10 tới. Thời điểm này, quá trình hợp tác làm ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ. May mắn, sau một khoảng thời gian hợp tác, cả bạn và đối tác đều đi tới thống nhất chung nên việc kiếm tiền cũng trôi chảy hơn nhiều.

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Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh, nhiều cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ khiến tiền bạc của bạn cứ hết rồi lại có, chỉ cần tuổi Thìn bình tĩnh và sáng suốt thì sẽ không lo không mắc sai lầm, để tiền bạc rơi vào tay người khác. Nhưng nhớ là đừng vội vàng tham lam vì cái lợi trước mắt mà bị lừa, biết đủ để dừng lại đúng lúc cũng là một cách làm giàu cho chính bản thân mình.

Tuổi Sửu 

Chúc mừng tuổi Sửu may mắn trở thành con giáp phát tài trong những tháng cuối năm, đặc biệt là từ tháng 10 trở đi. Lúc đó, nhiều nguồn thu nhập của bạn cùng tăng tiến rất nhanh, đặc biệt là với những ai làm nghề buôn bán, kinh doanh.

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Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một khoảng thời gian vừa vất vả nhưng lại cũng tràn đầy niềm vui và thu hoạch của bạn. Công việc tiến triển khá tốt đẹp, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên bạn có thể nhìn rõ hơn bước đường mình cần phải đi, dù làm trong ngành nghề gì đi nữa bạn cũng sẽ thu được 1 khoản kha khá.

Con giáp này hiểu thế mạnh của mình nằm ở đâu và sẵn sàng thể hiện, bất chấp những khó khăn trước mắt. Nhiều khả năng, người làm đầu tư, kinh doanh sẽ kiếm được món lợi lớn do có người chỉ đường dẫn lối, khiến số dư trong tài khoản của bạn cũng tăng lên nhanh chóng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn bình tĩnh, chẳng bao giờ nóng nảy, vội vã khi làm việc, nhất là khi đưa ra những quyết định đầu tư. Chính vì vậy, tháng 10 tới đây, thời cơ sẽ tới tấp đến với bạn. Có thể những mối đầu tư có lợi sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn và việc bạn cần làm chỉ là vươn tay ra và nắm bắt mà thôi.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Khoản tiền mà bạn kiếm được có khả năng sẽ là bước đà để bạn tiếp tục vươn tới một cái đích cao xa hơn nữa trong tương lai. Với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội để khẳng định vị thế của mình và nhận được thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ qua. Chắc hẳn lãnh đạo sẽ không tiếc tăng lương để giữ một nhân viên tài năng như bạn đâu.
Nếu bạn đang có dự định mở thêm đường đầu tư kinh doanh thì đây chính là thời điểm tốt không nên bỏ qua. Vì lúc này bạn đang được quý nhân hậu thuẫn, làm gì cũng dễ thành công.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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