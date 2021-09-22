Dự đoán tử vi 15 ngày tới của 3 con giáp: TÀI LỘC vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2021 10:30

Tử vi cho thấy, 3 con giáp dưới đây sẽ gặp nhiều may mắn vì có Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại con giáp này không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Mùi sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Trong số những con giáp may mắn, người tuổi Mùi sẽ có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ mà còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt, phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

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Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Mùi sẽ gặp được may mắn, có khi phát tài chỉ trong một đêm. Cộng thêm năng lực mạnh mẽ, can đảm, thẳng thắn và thường khẳng định được vị trí trong công việc, được cấp trên trọng dụng, sự nghiệp thân tiến lên cao.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm hồn lạc quan và thích cuộc sống tự do tự tại. Với khả năng quan sát nhanh nhạy cùng chí tiến thủ và tinh thần làm việc chăm chỉ, tuổi Hợi rất dễ ghi điểm trong mắt sếp và đồng nghiệp.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sắp bước vào giai đoạn vận đỏ nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi, tình tiền như ý. Không chỉ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, con giáp giàu sang này còn vét cạn túi thần tài, muốn khổ cũng không được.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh soi chiếu, vận tài lộc của con giáp giàu có này càng đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn nên Hợi cứ thế mà phất, đời sang trang mới.

Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Hợi chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này.

Tuổi Dần

Tuổi Dần từ khi sinh ra đã được xem là con giáp may mắn, hiền lành và rất được lòng mọi người. Với sự tốt tính vốn có của bản thân thì dù ai ganh đua, tranh giành thì người tuổi Dần cũng không mấy để tâm, chỉ cố gắng làm tốt phần việc của mình.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Xin chúc mừng người tuổi Dần, sắp tới sẽ được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội cho con giáp này có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị thế của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến hoặc được nhận tiền thưởng là rất cao.

Không chỉ có đường tài vận hanh thông, mà thời điểm này còn cho thấy người tuổi Dần có đường tình duyên rất đẹp. Những cặp đôi nếu có bất hòa trong thời gian trước thì đây là thời điểm lý tưởng để giãi bày mọi chuyện. Còn những người tuổi Dần đang độc thân khả năng cao sẽ tìm được nửa kia trong khoảng thời gian này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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