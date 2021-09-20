Tử vi ngày mai, thứ ba ngày 21/9, 3 con giáp được QUÝ NHÂN phù trợ, làm gì cũng thành công, tiền bạc PHỦ PHÊ không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2021 11:00

Tử vi hàng ngày cho biết, 3 con giáp sau đây vô cùng may mắn, tiền bạc công việc lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ 3 cho thấy, phần lớn những người tuổi Ngọ là con giáp may mắn phát tài. Trong sự nghiệp, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời làm ăn hấp dẫn và giúp bạn có những bước tiến đáng kể trên con đường quan lộ của mình.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ sẽ có quý nhân thúc đẩy những mối quan hệ liên quan đến công việc giúp bạn, dạy bạn cách thích nghi với môi trường làm việc mới và những nội dung công việc mới. Đồng thời, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn khẳng định bản thân, tạo dựng những tiền đề tốt đẹp cho mình có một tương lai mới nhiều nhảy vọt trong cuộc sống, tiền bạc.

Tuổi Mão

Thứ 3 ngày 21/9 chính là một thời điểm rất thuận lợi với người tuổi Mão, bởi tất cả những công việc bạn đặt ra từ trước đều đang tiến triển theo đúng như kế hoạch, giúp bạn có thể khẳng định được vị trí của mình trong mắt mọi người.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách người tuổi Mão vô cùng hòa nhã của mình mà bản mệnh có thể xây dựng quan hệ với rất nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân của bạn nữa đấy. Thời gian này bạn cũng có sao chiếu mệnh tốt sẽ giúp bạn có những suy nghĩ cởi mở và sáng tạo hơn. Chính vì vậy, bạn đừng e ngại khi đưa ý kiến của mình ra thảo luận với tất cả mọi người, bởi hẳn sau khi nghe suy nghĩ của bạn, chắc chắn mọi việc sẽ vô cùng suôn sẻ tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Trong ngày thứ 3, công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ hơn hẳn bình thường bởi bạn có những quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn gặp khó khăn. Đây chính là một trong những bước đệm để con giáp may mắn để cho người tuổi Thìn vượt qua những khó khăn một cach dễ dàng nhất.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường tài chính người tuổi Thìn có cơ hội tìm kiếm được những đối tác mới khiến bạn có cơ hội mở rộng kinh doanh, kiếm thêm nhiều thu nhập ngoài những khoản thu trước đó. Đối với con đường tình duyên tuổi Thìn nào độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Những ai đã có đối tượng sẽ vô cùng viên mãn hạnh phúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tuần mới (20-26/9), 3 con giáp hốt trọn Ổ VÀNG, tài khoản nhảy số vượt bậc, làm gì cũng dư dả, hái ra tiền

Tuần mới (20-26/9), 3 con giáp hốt trọn Ổ VÀNG, tài khoản nhảy số vượt bậc, làm gì cũng dư dả, hái ra tiền

Theo tử vi, tuần mới có 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối sáng lạng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp chú ý sức khoẻ 3 con giáp coi trọng sự nghiệp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công