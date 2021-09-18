Tuần mới (20-26/9), 3 con giáp hốt trọn Ổ VÀNG, tài khoản nhảy số vượt bậc, làm gì cũng dư dả, hái ra tiền

Theo tử vi, tuần mới có 3 con giáp cực kì may mắn, hạnh phúc và dư dả vì được cát tinh soi chiếu, chỉ lối sáng lạng.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu có tính cách lương thiện, ít tham vọng lớn. Nhưng không phải như vậy là họ không có mục đich sống. Trong công việc, họ luôn hướng tới mục tiêu có quyền và có tiền. So với những con giáp khác, tuổi Dậu không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu không chỉ giỏi giang mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp gia đạo hưng thịnh. Cuộc sống của tuổi Dậu luôn an nhàn sung sướng, cuộc sống sung túc viên mãn. Tử vi dự đoán tuần mới, tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội làm giàu, tài vận dồi dào. Những người tuổi Dậu đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc thuận lợi.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn cố gắng hết mình cho công việc nên sớm muộn họ cũng tạo dựng được sự nghiệp riêng của mình mà không cần dựa vào ai cũng có thể thành công.

Ngoài ra, trong quá trình lập nghiệp những người tuổi Thân cũng gặp nhiều sóng gió nhưng họ luôn nỗ lực nên đã có nhiều thành công hơn người.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết tuần mới này, những người tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lơi. Với những người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải được cuộc sống của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới cho biết, những người tuổi Sửu có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do được Thần Tài ưu ái nên tha hồ tiêu tiền trong ngày mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Những người tuổi Sửu sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, tuổi Sửu cũng sẽ có nhiều giây phút vô cùng lãng mạn ngọt ngào bên người thương của mình. Với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 9 trở đi, 3 con giáp có tài lộc CHẠM NÓC, 'TIỀN ĐÈ CHẾT NGƯỜI', may mắn được THẦN TÀI theo gót Tử vi của 12 con giáp nói rằng giữa tháng 9 trở đi, những con giáp sau đây được nhiều may mắn cả trong chuyện tình cảm lẫn tiền bạc. Tiền ào ào kéo về như nước chảy, còn tình cảm đôi lứa thì ngày càng đậm sâu.

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