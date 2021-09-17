Top 3 con giáp GIÀU CÓ nhất nhì trong tuần mới (20-26/9), PHÚC LỘC gia tăng, sự nghiệp và cuộc sống đều VẠN SỰ NHƯ Ý

Tâm linh - Tử vi 17/09/2021 12:00

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả.

Tuổi Dần

Nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong tuần mới thì quả thật thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dần. Con giáp này được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉnh chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, sắp tới là lúc mà tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Tỵ

Không giống như tuổi Dần, tuổi Tỵ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất, tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình trong tuần mới. Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Tỵ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, tuổi Tỵ làm gì trong thời gian này hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tuổi Mão

Không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Mão cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Mão đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Mão phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, ai xui thì xui, riêng với tuổi Mão, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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