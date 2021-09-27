Cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền về 're re' như nước chảy, nằm mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 27/09/2021 12:30

Theo tử vi học, những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây không gặp bất lợi gì trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Còn công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể.

Tuổi Sửu

Những ngày cuối tháng 8 ÂL, nhờ Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Sửu đón tin có tài lộc. Việc đầu tư, kinh doanh có dấu hiệu thu lời, lợi nhuận vô cùng khả quan. Đây là nền tảng để người tuổi này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu lâu dài. Về mặt công việc, cát khí cũng giúp những nỗ lực những tháng qua của bạn sẽ nhận được sự chú ý từ lãnh đạo. Họ ghi nhận công sức của bạn, nhờ đó mà nhiều khả năng con giáp này sẽ có cơ hội thăng tiến trong thời gian này.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh bù đắp cho con giáp này vận trình tình cảm êm ả. Các cặp đôi gặp mâu thuẫn trước đó có cơ hội giảng hòa và làm lành nhanh chóng. Tình cảm trải qua sóng gió lại càng thêm bền chặt.

Không chỉ vậy, người tuổi Sửu có Lục Hợp quý nhân ở bên nâng đỡ nên vận trình sẽ có phần khởi sắc hơn. Những bước tiến tuy chậm nhưng mà chắc, đây cũng là điều mà những chú Trâu đã lên kế hoạch trước cho mình.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ thuận lợi, kế hoạch mà bản mệnh đưa ra được tiến hành vô cùng suôn sẻ vào những ngày cuối tháng 8 ÂL. Chính Tài cho thấy những nỗ lực trong công việc mang về thu nhập ổn định cho con giáp này. Bản mệnh biết cách vun vén chi tiêu khéo léo nên cũng không gặp phải nhiều vấn đề về tài chính.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hợp che chở, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Bạn biết cách tận dụng thời gian trước mắt để nhìn lại hành trình mình đã trải qua, đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân sau đó quyết định thứ gì nên buông bỏ và thứ gì nên tiếp tục theo đuổi. Nhờ vậy, bản mệnh có vận may khá lớn về tiền bạc. Thực Thần chỉ lối dẫn đường, mang theo tài lộc tới tận nhà cho người tuổi này. Bạn có cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt, chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi vận mệnh cho cuộc đời mình.

Tuổi Mùi

Tử vi học nhận thấy, Thiên Tài tương hỗ nên người tuổi Mùi dễ dàng hơn trong việc kiếm tiền. Trong những ngày cuối tháng 8 ÂL, bạn sẽ thu lợi từ nhiều nguồn khác nhau, tài lộc vượng phát, làm ăn có lãi. Nhìn chung mọi việc trong ngày dù lớn hay nhỏ, hễ liên quan tới tài chính là bản mệnh cầm chắc phần thắng trong tay.Công việc của người tuổi Mùi nhờ có Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể. Bạn cho thấy sự năng động, quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực, bạn vươn lên, gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc vì thế mà cũng rất khá. Chính Tài ổn định, Thứ Tài may mắn, bản mệnh làm ăn rộng rãi, giữ chữ tín nên càng làm càng phát tài, có nhiều mối hàng và bạn hàng đáng tin cậy. Khi đang nhận về nhiều lộc lá, bạn nên dành một khoản để làm từ thiện, tích thêm phúc đức cho bản thân và gia đình. 

Kim dưỡng cho Thủy, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng thêm phần khởi sắc. Đôi bên dần hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Mối quan hệ ngày càng bền chặt khi đôi bên đều trân trọng đối phương.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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