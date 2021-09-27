Tuần mới (27/9 -3/10), 3 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim, vận khí thăng hoa rõ 'mồn một', muốn trốn cũng không được

Tâm linh - Tử vi 27/09/2021 07:00

Chúc mừng 3 con giáp sau đây được vận may hiếm có, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự nhé!

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất thường có trí thông minh hơn người, có chí tiến thủ, tự lập và vô cùng hiếu thảo, đặc biệt là phụ nữ. Theo tử vi dự đoán, trong tuần mới này, bạn ra đường gặp quý nhân, về nhà gặp thần tài, may mắn nối tiếp may mắn nên từ sự nghiệp, tài vận đến tình duyên đều viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Những ngày tháng khó khăn trước kia thế nào không biết nhưng trong tuần mới này, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc. Nhờ thái độ sống tích cực, bạn sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nên mọi chuyện đều vượt qua dễ dàng.

Trong thời gian tới, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới, công việc không những suôn sẻ thuận lợi mà mọi thứ cũng hanh thông bất ngờ, cuối năm nay những người này sẽ được tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà sắp tới, ánh trăng sáng bừng chiếu rọi cả không gian, con giáp này có sự sáng suốt và thông minh vượt trội. Cuộc sống của tuổi Mão sẽ gặt hái được nhiều thành công, sự nghiệp và tài vận viên mãn.

Tử vi học có nói, trong tuần mới, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Bạn tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Từ giờ đến cuối năm, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Tuổi Tý

Những chú chuột thường có khí chất phi thường, mạnh mẽ và không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Trong cuộc sống, họ được đánh giá là người khéo léo, tài giỏi và có thể đưa ra những ý tưởng độc đáo. Họ được thượng đế ban tặng sự tinh anh, có khả năng làm thay đổi cuộc sống của bản thân lên tầm cao mới.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý tuy tài giỏi nhưng không hề tự mãn tự cao, ngược lại sống chan hòa và thông cảm cho người khác. Bước vào một giai đoạn nhất định, họ nhất định sẽ xây dựng được cuộc sống thăng hoa đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Trong tuần mới, cuộc sống của những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, bạn sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. Từ giai đoạn này trở đi, các nàng chuột còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn thông minh, một khi gặp được thời cơ tốt, họ sẽ biết nắm bắt và thăng hoa. Nhìn chung cuối năm nay, họ sẽ có khả năng thay đổi cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

2 tuần cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp có vận may lội NGƯỢC DÒNG, mưu sự tất thành, làm đâu thắng đó

2 tuần cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp có vận may lội NGƯỢC DÒNG, mưu sự tất thành, làm đâu thắng đó

Càng về cuối tháng 8 Âm lịch, con giáp này càng gặp nhiều điều may, mọi dự định đều sẽ sớm trở thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có mệnh công chúa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch