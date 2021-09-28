Chúc mừng 3 con giáp được THẦN TÀI cầm tay chỉ việc, ngồi nhà cũng thu TIỀN TỈ về túi, bạn bè đỏ mắt hờn ghen trong 11 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 07:00

Tử vi chỉ rõ có 3 con giáp phát tài trong 11 ngày tới, đón nhận rất nhiều cơ hội kiếm tiền thuận lợi, tài lộc thăng tiến ngoạn mục, số dư tài khoản nhảy vọt. Cùng xem đó là những con giáp nào?

Tuổi Mão

Xem tử vi 11 ngày tới, người tuổi Mão đang nhận được rất nhiều vận may, đặc biệt là ở phương diện tài lộc. Không chỉ việc hợp tác kinh doanh thuận lợi mà còn có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn mang lại nhiều lợi nhuận. Những người theo nghiệp bất động sản sẽ nhận được "món hời" không nhỏ.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nền tảng tài chính, lại thêm ý tưởng hay ho cùng động lực cải thiện uy tín và địa vị, con giáp này chắc chắn sẽ gặt hái thêm nhiều trái ngọt. Bản thân bạn cũng hài lòng với những gì mình đã bỏ ra. Cuộc sống tuổi Mão sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị. Không chỉ vậy, tuổi Mèo còn được quý nhân giúp đỡ, cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, tiền bạc cũng đầy đủ để sống an nhàn.

Tuổi Ngọ

Cái tên tiếp theo xuất hiện trong danh sách con giáp phát tài trong 11 ngày tới chính là người tuổi Ngọ. Người tuổi này có nguồn thu nhập khá dồi dào, cải thiện rất nhiều gánh nặng tài chính từ trước đó.

Nhân thời điểm này, bạn có thể chủ động đầu tư vào các lĩnh vực mới. Về sức khỏe, bản mệnh khá tốt, ổn thỏa cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc rảnh rỗi, các nàng Ngọ hãy tranh thủ rèn luyện cơ thể một chút để tăng cường sức khỏe, sự dẻo dai và giúp tinh thần tươi mới hơn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, có những mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn nhưng cuối cùng cũng "gương vỡ lại lành". Đặc biệt, mọi sự tốt đẹp đều bắt đầu khởi sắc từ giai đoạn này trở đi, bạn phải cố gắng nắm bắt và tận hưởng để sắp tới được thành công rực rỡ. 

Tuổi Tý 

Tử vi cho thấy, sau những nỗ lực theo đuổi tiền bạc và địa vị, trong 11 ngày tới là thời điểm người tuổi Tý nhận về những thành quả xứng đáng với mình. Những người tuổi này đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình, lại có lòng nhiệt tình nên xây dựng được các mối quan hệ một cách khéo léo. Thời điểm này rất thuận lợi để bạn hợp tác làm ăn, cùng đầu tư dự án, dự đoán doanh thu sẽ có thành tích bất ngờ.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tận dụng cơ hội này từng giây, từng phút vì không phải lúc nào bạn cũng có điều kiện thuận lợi đến thế. Hơn bao giờ hết, bạn cảm thấy hài lòng và tự tin với những gì mình đạt được. Nhân lúc này, bạn cần xây dựng lòng quyết tâm và dự định mới trong tương lai.

Ngoài ra, dù bận rộn với việc kiếm tiền ra sao cũng chớ quên dành thời gian quan tâm tới gia đình cũng như chăm lo cho những người thân thiết nhất của mình nhé. Mọi việc bạn làm đều là vì gia đình nên hãy cùng chia sẻ niềm vui đó với mọi người.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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