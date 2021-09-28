Đúng 99 ngày tới, 3 con giáp 'ĐỘC CHIẾM' thần tài, tiền bạc ập đến bất thình lình, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 21:00

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất trong 99 ngày tới, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Sửu

Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì trong 99 ngày tới, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Người tuổi Sửu luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy.

con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Dường như tuổi Sửu luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không. Đây là một ưu điểm lớn trong mắt mọi người xung quanh mà tuổi Sửu có được. Vì vậy, những chú trâu luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với những người tuổi Sửu.

Theo tử vi học, trong 99 ngày tới, tuổi Sửu sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Tuổi Thìn 

Tử vi trong 99 ngày tới, người tuổi Thìn nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Trong thời gian tới người tuổi Thìn sẽ được Thần tài sẽ gõ cửa bạn và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Thìn sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trước đây bạn gặp nhiều rắc rối trong công việc, nhiều mục tiêu đặt ra không được như mong muốn thì đây chính là cơ hội để bạn đạt được những mục tiêu của mà họ đặt ra.

Trong thời gian này, chỉ cần tuổi Thìn cố gắng hoàn thành, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền trong năm. Cuộc sống của bạn sẽ vô cùng viên mãn thành công rực rỡ.

Tuổi Tuất

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 99 ngày tới dự báo, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ bạn sẽ được thần tài hộ mệnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian tuổi Tuất có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền về 're re' như nước chảy, nằm mát ăn bát vàng

Cuối tháng 8 ÂL, 3 con giáp tài lộc vụt sáng như pháo hoa, tiền về 're re' như nước chảy, nằm mát ăn bát vàng

Theo tử vi học, những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp sau đây không gặp bất lợi gì trong các kế hoạch kiếm tiền làm giàu của mình. Còn công việc nhờ Chính Quan hỗ trợ nên có nhiều khởi sắc đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch