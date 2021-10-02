Cuối tuần (2-3/10), THẦN TÀI mang đến phúc khí cho 3 con giáp này, tài lộc thăng hạng rõ rệt, cuộc sống lên hương

Tuổi Dần là những người khá cứng đầu, bướng bỉnh và đôi khi khiến người khác tức điên. Tuy nhiên, con giáp này lại sở hữu siêu năng lực kiên trì và nhẫn nại, dù có gặp phải bất kì khó khăn gì, họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Vận may mỉm cười với tuổi Dần khiến cho cuộc sống của bạn đạt được đỉnh cao bất ngờ. Nhìn chung, sự nghiệp của tuổi Dần sẽ phất lên như diều gặp gió trong tháng này, chưa kể tiền bạc cũng dồi dào, dư dả, thoải mái chi tiêu.

Cuộc sống tuổi Dần trong thời gian qua đã gặp phải không ít trở ngại, sóng gió khiến tài vận lẫn sự nghiệp biến động liên tục. Tuy nhiên, 2 ngày cuối tuần dự báo, mọi nỗ lực và sự chăm chỉ của những nàng Cọp từ trước tới nay đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tị

Tuổi Tị là những người cầu toàn, sống thực tế và luôn để ý đến những chi tiết trong cuộc sống. Đây cũng là người khá cứng đầu, khó có ai có thể thuyết phục được. Vì tính cách này mà dù phải đương đầu với bao nhiêu sóng gió cuộc đời thì chưa một lần nào các chú Rắn chịu từ bỏ. Họ một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên định làm đến cùng, và sẽ hoàn thành những mục tiêu của mình một cách xuất sắc nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Tị trong khoảng đầu năm 2021 sẽ khá biến động, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài vận. Nhưng 2 ngày cuối tuần này, vận may của bạn bắt đầu lội ngược dòng và mang đến rất nhiều cơ hội để phát triển.

Cụ thể, sự nghiệp của tuổi Tị sẽ đạt được những thành công lớn, điều đó kéo theo túi tiền của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh. Từ thời điểm này đến cuối năm, tuổi Tị không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người tốt bụng, nhân hậu và luôn hết lòng vì người khác. Họ luôn làm việc một cách chăm chỉ, cần mẫn và không bao giờ tranh đua với ai. Sự ngoan cường và kiên trì của con giáp này khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, với trái tim bao la và thấu hiểu, tuổi Hợi cũng hút được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của tuổi Hợi trong thời gian vừa qua khá biến động, gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, vào 2 ngày cuối tuần, chỉ cần con giáp này dốc hết tâm hết sức để làm việc thì bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng mĩ mãn.

Nhìn chung, mọi việc trong cuộc sống của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tâm trạng thoải mái và vui vẻ cũng thu hút rất nhiều may mắn đến với tài lộc của bạn. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ đón nhận rất nhiều cơ hội để phát tài, phát lộc, hãy nắm bắt nhé!

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm