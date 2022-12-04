Top 3 con giáp gặp may mắn vào đầu năm 2023, vận số tốt lành trên cả công danh sự nghiệp lẫn tiền tài

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 20:14

Đầu năm may mắn là cuối năm mỉm cười là nói đến các con giáp dưới đây.

Tuổi Tuất

Con giáp may mắn được điểm mặt, gọi tên trong quý 1 năm 2023 về phương diện tài lộc thuộc về tuổi Tuất. Đón xuân mới, vận số người tuổi này có sự thay đổi tốt lành rõ rệt trên cả phương diện công danh sự nghiệp lẫn tiền tài. 

Về công danh sự nghiệp, người sinh năm Tuất nhận được tin vui may, thắng lợi. Công việc kinh doanh buôn bán có sự mở mang về quy mô, lợi nhuận thu về cao, buôn may mắn đắt, được dịp phát tài phát lộc. Theo tử vi năm 2023 những người tuổi Tuất tháng này có thể được thăng chức, tăng lương, nỗ lực phấn đấu trong công việc sẽ được đền đáp xứng đáng, nhất là với người làm trong lĩnh vực nhà nước.

Top 3 con giáp gặp may mắn vào đầu năm 2023, vận số tốt lành trên cả công danh sự nghiệp lẫn tiền tài - Ảnh 1
Đây là thời điểm cho người tuổi này gặt hái tiền bạc. Những công việc đầu tư làm ăn gặp dịp sinh lời, phát tài phát lộc, nếu kinh doanh vào nhà đất thì càng bội thu. 

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi thông minh, rất giỏi đầu tư. Dù thời gian trước đây vận thế có bất ổn nhưng từ năm 2023 thời gian may mắn liên tiếp của con giáp bắt đầu. Trong thời gian này, do được Thiên Tài Tinh soi chiếu nên thu về không ít các khoản lợi nhuận từ việc đầu tư, làm dày thêm các khoản tích lũy.

Tuổi Ngọ

Xếp ở vị trí cuối cùng trong top 5 con giáp tốt về tiền bạc, có sự chuyển biến giàu sang trong vận số thuộc về người tuổi Ngọ. Bỏ qua những bất lợi về sức khỏe, công việc, tài lộc, gia đạo trong năm 2022, ba tháng đầu năm 2023 người tuổi này nhiều phương diện có dấu hiệu khởi sắc. 

Đây là tháng thuận lợi cho người tuổi này mở mang, phát triển sang lĩnh vực mới. Bằng trí thông minh, nhanh nhạy của tuổi Ngọ, họ dễ đạt được những kết quả như kỳ vọng.

Kinh doanh có tài có lộc, buôn bán thu về lợi nhuận khá tốt. Xuất hành đi lại bản mệnh cũng có lộc về tiền bạc đưa tới. Ngoài ra, theo tử vi 2023 cũng dự báo là có khả năng trúng thưởng trong các trò chơi may rủi trong tháng này. Tài lộc trong tháng 3 âm khá thuận lợi, đặc biệt với người có dự định lập nghiệp đầu năm nay. Những bước phát triển khá tích cực này có thể đem đến sự đột phá, tạo nền tảng vững chắc phát triển trong tương lai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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