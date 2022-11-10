Cặp con giáp nào là minh chứng cho "Ghét của nào trời trao của đó", hậu vận viên mãn khiến nhiều người mơ ước?

Cặp con giáp đầu tiên chính là cặp con giáp thuộc tuổi Sửu và tuổi Hợi chính là minh chứng cho câu ghét của nào thì trời trao của ấy. Người tuổi Sửu vốn bản tính hiền lành, nghiêm túc trong khi tuổi Hợi lại có phần nổi loạn và hay kiểu thích đùa giỡn. Vì thế mà cặp đôi có tính cách ngược nhau này dường như không thể nào hợp nhau được. Có khi còn trái ngược dẫn đến ghét nhau. Thế nhưng hai tuổi này ở chung với nhau thì lại cực hợp. Do tuổi Sửu rất bao dung nhưng tuổi Hợi thì lại chân thành.

Tuy nhiên, vì tuổi Hợi cứ thích gì làm nấy, có khi nói một đằng làm một nẻo nên làm tuổi Sửu tức phát điên lên được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hai bên cứ cãi vả quát mắng nhau cả ngày. Thế nhưng thực ra đây chính là một cặp cực kỳ yêu thương nhau. Hoạn nạn mới biết chân tình, chỉ cần một bên gặp khó thì người còn lại chắc chắn dốc lòng giúp đỡ, đó mới là tình yêu chân chính.

Có thể nói rằng, cặp đôi con giáp tuổi Dậu - Thân là một trong những cặp vợ chồng kiểu mẫu, khiến nhiều cặp đôi khác ngưỡng mộ. Trong khi người tuổi Dậu khá nóng nảy, thẳng thắn, có sao nói vậy thì người tuổi Thân lại hiền lành, bao dung và vị tha. Tính cách của cả hai bù trừ cho nhau.

Sau khi về chung một nhà, cả hai đều tu chí làm ăn, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Càng về sau, cặp con giáp này càng làm ăn phát đạt, chung sống hòa thuận. Về già, nếu không quá giàu có cỡ đại gia thì cả hai cũng có của ăn của để. Con của người tuổi này từ nhỏ khó nuôi nhưng lớn lên lại ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ.

Sát cánh bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình yêu giữa hai người sẽ tự tạo ra phúc khí, thu hút tài lộc về bên mình, cả đời phú quý giàu sang, chẳng lo thiếu tiền tiêu.

Tuổi Thìn và tuổi Dậu

Cặp đôi này càng cao thủ, họ không hề có khái niệm “quân tử động khẩu bất động thủ”. Cãi nhau hăng tiết là quay ra động thủ luôn! Người ngoài nhìn vào chắc hẳn phải phát hoảng, yêu kiểu gì mà đánh nhau đau điếng thế kia? Nâng niu như trứng mỏng chỉ là lý thuyết suông thôi, với tuổi Thìn và tuổi Dậu thì yêu nhau lắm cắn nhau đau mới là chân lý.

Trên đây chính là những cặp con giáp minh chứng rõ nhất cho câu nói trên. Bạn có thuộc 1 trong 3 cặp con giáp trên không?

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!