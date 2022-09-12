Top 3 con giáp được ví như "nữ hoàng" của phu quân, hôn nhân viễn mãn, tiền bạc đầy kho, lấy chồng càng muộn sẽ càng hưởng phước, sung sướng trăm bề

Người tuổi Hợi vốn được coi là con giáp dễ gặp may mắn, cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, trong chuyện tình duyên, nếu vội vàng kết hôn sớm, người tuổi Hợi sẽ dễ gặp phải những điều không hạnh phúc.

Chính sự cẩn thận này sẽ giúp cho người tuổi Hợi hạnh phúc hơn bởi sự lựa chọn của họ chắc chắn, kĩ càng hơn.

Nguyên nhân là bởi người tuổi Hợi vốn đề cao sự tự do, không thích gò bó, ép buộc. Họ biết người nào là phù hợp với mình, biết mình cần gì, muốn gì. Bởi vậy, trong tình yêu, người tuổi Hợi không dễ dãi gật đầu hoặc cưới vội vì đang mong có chồng. Họ nhất quyết sẽ lựa chọn kĩ càng, thậm chí là sẵn sàng buông tay nếu cảm thấy không phù hợp dù khi đó họ cũng không phải còn quá trẻ trung.

Tuổi Thìn

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Phụ nữ tuổi Thìn sinh ra đã được trời định sẵn cuộc sống sung sướng, an nhàn. Thuở nhỏ Thìn được bố mẹ hết mực cưng chiều, chị em cưng yêu. Lúc va chạm với đời, đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp họ cũng được cất nhắc, nâng đỡ rất nhiều.

Chình vì cuộc sống quá êm đềm, nhàn hạ nên Thìn thường ỷ lại vào người khác, dễ bốc đồng và đưa ra những quyết định nóng vội gây nên hậu quả nghiêm trọng. Vậy nên, nàng Thìn đừng vội lấy chồng sớm, hãy chờ đến khi mình chín chắn, trưởng thành thực sự rồi hẵng thành gia lập thất, khi ấy bạn mới mong có được cuộc hôn nhân bền chặt, ấm êm.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão có nội tâm dễ xúc động, hay bị tổn thương, vì thế muốn có cuộc sống hôn nhân sau này hạnh phúc, viên mãn, quá trình lựa chọn bạn đời cũng cần phải hết sức thẩn trọng.

Nếu chỉ vì đã đến tuổi phải lấy chồng mà cưới vội một người, họ dễ rơi vào trạng thái thất vọng, bị tổn thương sâu sắc do đối phương không hiểu mình. Hơn nữa, nếu kết hôn sớm, người tuổi Mão chưa ổn định được về công việc, kinh tế, tiền bạc sẽ rất dễ làm cho hôn nhân cãi vã, mâu thuẫn.

Người tuổi Mão nên chờ đợi người phù hợp với mình, để họ hiểu rõ con người mình và lo cho tương lai ổn định trước khi cưới, có như vậy hạnh phúc sẽ đến với họ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.