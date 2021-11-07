Top 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, giàu không kịp trở tay, hứng vô vàn vận may trong 65 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 07/11/2021 18:00

Trong 65 ngày tới, 3 con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhanh chóng hứng trọn được tài lộc của trời đất.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và cực nhạy bén với chuyện tiền bạc. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có bạc tiền phủ phê, nhà xe có sẵn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Trong 65 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Tý sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Top 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, giàu không kịp trở tay, hứng vô vàn vận may trong 65 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, thiện lương và sẵn lòng giúp đỡ người khác mà chẳng hề suy tính thiệt hơn nên Mão được trời Phật thương yêu, quý nhân chiếu cố. Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng 65 ngày tới đây, Mão sẽ đổi vận, thăng tiến ầm ầm.

Được đề bạt lên vị trí mà bấy lâu nay ước ao, kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên Mão càng vượng lộc vượng tài, làm ăn đại phát. Không chỉ tài vận thăng hoa, tình duyên của Mão cũng mặn nồng viên mãn khiến ai cũng hờn.

Top 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, giàu không kịp trở tay, hứng vô vàn vận may trong 65 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là người thông minh, bản lĩnh và dám thử thách bản thân. Nếu người khác chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì Thân lại chẳng nề hà gian khổ, nhờ thế họ khôn ngoan, tài giỏi hơn người. Từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai cũng phải công nhận tài năng của Thân.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, trong 65 ngày tới đây, con giáp tuổi Thân sẽ giải quyết trơn tru mọi khúc mắc trong công việc. Từ thời điểm này trở đi, Thân sẽ có “số hưởng” làm một tuần tiêu cả năm cũng không hết.

Top 3 con giáp được THẦN TÀI để mắt, giàu không kịp trở tay, hứng vô vàn vận may trong 65 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 29 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ bừng bừng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thả ga

Đúng 29 ngày tới, 3 con giáp vận đỏ bừng bừng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài thả ga

Tử vi 29 ngày tới được cho là thời cơ làm ăn vô cùng phát đạt của 3 con giáp sau đây, hãy xem bạn có nằm trong số đó không nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp coi trọng sự nghiệp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có số làm chủ

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 47 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp