3 con giáp có vận thế tốt nhất đầu tháng 10 ÂL, sự nghiệp hanh thông, làm đâu trúng đó, liên tục hốt vàng hốt bạc

Người tuổi Mùi rất hiền lành và tốt bụng. Họ thường hay giúp đỡ người khác và đối xử rất tốt với mọi người. Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, người tuổi này vẫn giữ vững ý chí, không ngừng phấn đấu vươn lên. Ở nơi làm việc, người tuổi Mùi được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên đánh giá cao.

Đầu tháng 10 ÂL, người tuổi Mùi rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Người làm kinh doanh cũng gặp được quý nhân phù trợ. Người này vừa động viên tinh thần lại vừa hỗ trợ người tuổi Mùi về nguồn vốn, giúp việc kinh doanh của họ thêm hanh thông, thuận lợi. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ có thu nhập khủng trong tháng này.

Người tuổi Thìn luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi. Tuy nhiên, nhược điểm của người tuổi Thìn là họ quá nóng giận, đôi khi hành xử một cách bồng bột, thiếu kiềm chế. Nếu không biết tiết chế cảm xúc của bản thân, họ có thể sẽ phải nhận hậu quả đáng tiếc.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 10 ÂL chào đón, sự nghiệp của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng. Bạn nhận được nhiều công việc, dự án hơn. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn thể hiện tài năng vượt trội của bản thân so với người khác. Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được nhiều hợp đồng, khởi đầu một năm mới khá vượng phát về mặt tài lộc.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến là con giáp cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Tài lộc của con giáp năm nay khá tốt, nếu nắm bắt cơ hội thì họ có thể kiến được bộn tiền.

Người làm công ăn lương có cơ hội có được công việc mới với mức lương khá cùng môi trường làm việc tốt hơn công việc cũ. Ngoài ra, họ cũng có thể tìm được một số công việc tay trái giúp nâng cao thu nhập.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo