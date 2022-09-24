Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thực sự nghĩa hiệp, trung thành và rất khoan dung. Và họ đặc biệt giỏi nhẫn nại. Khi làm việc, ít nhiều chúng ta sẽ mắc phải sai lầm, con giáp này giỏi chịu đựng áp lực, từng bước vươn lên.

Người tuổi Sửu làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm, kiên nhẫn và cần mẫn. Vì vậy, đến trung tuổi, họ thường có sự nghiệp thành công, tích lũy được khá nhiều của cải, vật chất.

Họ biết cách kiểm soát cảm xúc, không nóng giận. Trong khi những người khác có thể bộc lộ trực tiếp cảm xúc của họ với người khác. Nhìn chung, người tuổi Sửu rất độc lập, kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm tương đối cao. Nhưng đôi khi họ lại hơi cả nể, trong các mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thìn hầu hết là những người rất thông minh, có ý thức cao về bản thân, vô cùng mạnh mẽ, độc lập và sống có trách nhiệm. Một khi đã giao cho họ việc gì thì không cần lo lắng. Chính vì thế, con đường sự nghiệp của họ thường phát triển rực rỡ, từ trung vận trở đi họ sẽ dần đi vào ổn định vững chắc, tài lộc mỗi ngày một thăng hoa.

Tuy nhiên, tuổi Thìn mạnh mẽ và độc lập quá nhiều khi lại dẫn đến việc họ hơi tự cao tự đại, độc đoán, thích ra lệnh cho người khác và hơi thiếu khoan dung. Nếu biết phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu thì tuổi Thìn sẽ còn thành công hơn trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, từ tháng 7 đến cuối tháng 10 là giai đoạn khó khăn nhất của tuổi Thìn. Từ sau đó trở đi, những xui rủi trong cuộc sống sẽ dần chấm dứt, nhường chỗ cho những điều tốt lành. Đặc biệt tháng 12 là thời điểm tốt để họ làm ăn, kiếm tiền nên cần phải nắm bắt thật tốt.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống luôn có chính kiến và chủ kiến của riêng mình. Họ sống độc lập, luôn tự mình giải quyết mọi việc, không bao giờ đổ thừa cho người khác.

Tính cách này khiến con giáp này trở nên bản lĩnh, trưởng thành và đáng trân trọng. Người tuổi này trong ấm, ngoài lạnh nên thích giữ kín mọi chuyện ở trong lòng. Tất nhiên, con giáp này cũng chia sẻ tâm sự của mình với những người thân thiết. Nhưng ngay cả những người này, họ cũng ít than phiền, bộc lộ cảm xúc. Thực sự, con giáp này rất mong có ai hiểu được mình.

Nhiều người muốn làm việc, hợp tác làm ăn với người tuổi Mão vì tính cách họ độc lập, thường giấu giếm cảm xúc, âm thầm chịu đựng.

Sau thời gian dài phấn đấu sự nghiệp, họ đạt được thành tích tốt, được cất nhắc lên vị trí cao. Mọi thành quả mà con giáp này có được đều do họ làm ra chứ không nhờ cậy đến người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo