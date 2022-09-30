TOP 3 con giáp ĐỎ nhất ngày 30/9/2022, chính thức thoát nghèo, đổi đời giàu sang, tha hồ rung đùi hưởng phước, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 04:07

3 con giáp may mắn phất lên giàu có, chính thức thoát nghèo, một bước trở thành đại gia, cuộc sống vạn sự hanh thông.

Tuổi Thìn

Nhờ có Thần Tài giúp sức nên vào ngày 30/9 tài vận của Thìn đỏ chót như son. Sự nghiệp của Thìn hứa hẹn đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Con giáp này cũng nhận được sự hỗ trợ đắc lực để sớm hoàn thành công việc. Không chỉ đảm bảo chất lượng công việc, Thìn còn có nhiều sáng kiến độc đáo.

Theo tử vi, thời gian này, tài lộc của người tuổi Thìn sẽ bùng phát, vận may ập đến, làm giàu chính đáng. Con giáp này được tương sinh với nước trong ngũ hành hoàng đạo, khi vận may lớn ập đến, Thìn được kỳ vọng sẽ quét sạch hoàn cảnh cơ bản đã bỏ lỡ thuở ban đầu, tránh làm giàu bất ngờ.

Tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giờ trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Tuổi Thìn không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, trước sau gì cũng được tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

TOP 3 con giáp ĐỎ nhất ngày 30/9/2022, chính thức thoát nghèo, đổi đời giàu sang, tha hồ rung đùi hưởng phước, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
 Tuổi Thìn không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, trước sau gì cũng được tận hưởng cuộc sống đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu bản chất thông minh, lanh lợi. Họ nhanh nhẹn không chỉ ở hành động mà còn là lời nói. Người tuổi này cũng khá kiên trì, kiên định với mục tiêu của mình. Khi đã xác định được mục tiêu, Dậu đều cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Tử vi học có nói, ngày 30/9 này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Dậu từ giai đoạn này sẽ có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu cũng đón nhận nhiều may mắn về tài lộc. Một phần là nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này. Dậu đã làm việc chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Vì vậy, đây là lúc bản mệnh tận hưởng thành quả của mình. Con giáp tuổi Dậu được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của Dậu có những bước phát triển không ngừng. 

TOP 3 con giáp ĐỎ nhất ngày 30/9/2022, chính thức thoát nghèo, đổi đời giàu sang, tha hồ rung đùi hưởng phước, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Dậu từ giai đoạn này sẽ có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì Thân đặt ra thì sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, Thân cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lai con giáp này sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Ngày 30/9 này, Thân nên tận dụng cát khí để đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp thành hiện thực. Đường tài lộc của Thân vô cùng nở rộ. Nhờ nguồn thu nhập ổn định nên Thân thoải mái hơn trong cuộc sống và cũng không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Con giáp tuổi Thân vận khí cực tốt nên sự nghiệp thăng tiến vù vù, bản mệnh sẽ đạt được vị trí cao trong sự nghiệp, giành được nhiều cơ hội phát triển hơn. Không những thế, bạn còn được nhiều người giúp sức, cộng thêm ý chí và lòng nhiệt huyết của mình, chắc chắn sẽ không ngừng dâng cao, giành được thành công ngoài mong đợi.

TOP 3 con giáp ĐỎ nhất ngày 30/9/2022, chính thức thoát nghèo, đổi đời giàu sang, tha hồ rung đùi hưởng phước, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
 Đường tài lộc của Thân vô cùng nở rộ, nhờ nguồn thu nhập ổn định nên Thân thoải mái hơn trong cuộc sống và cũng không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi thứ sáu tử vi ngày 30/9 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10