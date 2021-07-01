Top 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, được 'cảnh báo' cần mua thêm két đựng tiền trong 15 ngày tới

Người tuổi Dần nổi tiếng thông minh và có đầu óc nhạy bén. Trong thời gian 15 ngày tới đây bản mệnh là một trong những con giáp có phúc khí nhất. Đặc biệt, tử vi cho biết, trong thời gian này cả tình duyên hay sự nghiệp của người tuổi Dần đều vô cùng viên mãn. Trong 15 ngày tới, tử vi cho thấy người tuổi Dần có thể sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình, cần nắm bắt kẻo vuột mất.

Trong thời gian này nhìn chung, cuộc đời của người tuổi Dần luôn có quý nhân song hành, ngày càng suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Dần hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

15 ngày tới là thời điểm khá may mắn với người cầm tinh con khỉ. Tuổi Thân sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra và thu hoạch được kết quả cao hơn cả mong đợi trong tuần này nhờ biết nắm bắt các cơ hội, lại luôn có niềm hi vọng vào tương lai.

15 ngày tới là thời điểm khá may mắn với người cầm tinh con khỉ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cơ hội về tiền tài đến chủ yếu ngay từ những ngày đầu tháng 7, bạn nên tranh thủ tận dụng lợi thế lúc này. Nhờ có Thiên Ấn và Chính Quan phù trợ, những cống hiến bấy lâu nay của bạn được cấp trên ghi nhận. Bạn có thể được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của mình hơn.

Thời gian này này, tuổi Thân sẽ tham gia vào một buổi hẹn hò lãng mạn và ngọt ngào. Tuổi Thân khó có thể giấu giếm sự hạnh phúc của mình khi bên cạnh người ấy.

Tuổi Hợi

Thời điểm 15 ngày tới, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ vậy may của mình. Trong công việc, tuổi Hợi sẽ dễ có "đất diễn" để có thể phô bày hết khả năng của mình khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Đồng thời, vào giai đoạn này, sẽ có một cố nhân đã lâu không gặp có vận mệnh "đại hợp" với người tuổi Hợi giúp làm thông con đường phú quý của nửa đời sau.



Thời điểm tới, vận may của người tuổi Hợi giúp họ kiềm được nhiều tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh của người tuổi Hợi có những ngày khá trầm lắng, nhưng vào những ngày cuối tuần thì vận đào hoa sẽ xuất hiện. Đối tượng triển vọng để trở thành ý chung nhân của bạn có thể trong những cuộc gặp gỡ bạn bè. Hãy cho đôi bên cơ hội tìm hiểu nhau nhé.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm