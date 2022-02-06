Top 3 con giáp có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng trong 35 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 06/02/2022 08:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng trong 35 ngày tới.

Tuổi Mão

Con giáp may mắn này phúc vận hanh thông, công danh phát đạt khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ. Đặc biệt, trong thời gian tới bạn có được cơ hội lớn trong việc làm ăn, nâng cao tài lộc một cách bất ngờ. Ngoài ra, không những được quý nhân phù trợ mà còn có đại phú đại quý nối tiếp nhau, tiền bạc rủng rỉnh, tự nhiên tâm trạng phấn chấn, sự nghiệp phát triển theo đường hướng tốt.

Trong thời gian này, bạn cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần. Bạn và "nửa kia" có thể tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ tình cảm. Những dấu hiệu ấy cho thấy một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. 

con giap may man
Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Vận khí của người tuổi Dậu dần dà sẽ tăng lên thấy rõ. Với người làm kinh doanh thì ngay từ đầu năm bạn đã gặp được khách hàng lớn, có thêm nhiều mối quan hệ hữu hảo cũng như cơ hội làm ăn. Người làm công ăn lương thì có một năm mới tài lộc khởi sắc, công việc có tiến triển tốt. Bạn có thêm cơ may nhận được công việc với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. 

Ngoài ra, vận đào hoa cũng đang đến với người tuổi Mão. Nếu bạn đang độc thân có thể gặp được đối tượng như ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Nếu là người đã thành gia lập thất thì gia đình êm ấm, hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may man 1
Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

35 ngày tới, những người thuộc con giáp này sẽ được tinh tú chiếu mệnh, hỷ tín tới nhà. Trong năm nay, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội để phát huy tài năng cũng như kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh thì ký được nhiều hợp đồng, nuôi hy vọng tách riêng làm chủ. 

Bên cạnh đó, công việc vất vả, bận rộn quanh năm, thu nhập nhiều nhưng người tuổi Tỵ cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Trong năm nay, bạn dễ mắc chứng đau vùng thắt lưng, chân tay tê mỏi do không vận động nhiều. Bạn nên ăn ngủ đều độ, vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình.

con giap may man 2
Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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