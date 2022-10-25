Top 3 con giáp cẩn thận vướng vận xui xẻo, hung tinh tác động khiến bản thân mất hết tự tin trong tuần mới (24-30/10/2022)

Tự tin thái quá trong công việc, tự cho mình là giỏi không còn ai hơn khiến bạn mất hết uy tín.

Tuổi Tý

Tuần cuối cùng của tháng 10/2022, Tý gặp họa sức khỏe, có vẻ làm việc quá sức khiến cho tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi nên dù được giao nhiệm vụ quan trọng thì bạn cũng không thể nào hoàn thành được do sức khỏe không tốt.

Tự tin thái quá trong công việc, tự cho mình là giỏi không còn ai hơn khiến bạn mất hết uy tín. Đừng bao giờ kiêu kì ở bất cứ môi trường công sở nào vì mình giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn mình nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Tử vi có nói, từ 24/10 năm 2022 trở đi tuổi Dậu có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

Tuổi Thìn

Thìn nên cẩn thận sức khỏe của mình. Là người giỏi giang, kinh doanh rất tốt, thu về nhiều món lợi nhưng tháng 10 này bạn nên xem xét lại nhé. Các hợp đồng cũng phải xem kỹ trước khi ký kết.

Tiền bạc có thì nên cất thật kĩ đề phòng có việc phải dùng đến. Ai đang làm công ăn lương thì cố gắng làm tốt công việc của mình, kiếm thu nhập để tích cóp tiền bạc, qua ngày này đợi tình hình ổn hơn thì tính chuyện làm ăn cũng không muộn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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