Top 3 chàng giáp chung thủy, cưng chiều vợ con hết mực đáng để chị em trao thân gửi phận suốt đời

Tâm linh - Tử vi 31/07/2017 22:09

Chị em ngại yêu vì sợ tính cách oái oăm của đàn ông? Đừng lo, hãy tìm “nửa kia” thuộc những con giáp này, chắc chắn bạn sẽ được yêu thương, chăm lo suốt đời.

Tuổi Mùi

Top 3 chàng giáp chung thủy, cưng chiều vợ con hết mực đáng để chị em trao thân gửi phận suốt đời - Ảnh 1
Chàng trai tuổi Mùi sẽ là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet.

Chàng giáp tuổi Mùi có khả năng lắng nghe và quan sát tốt, vì thế các cô gái thường chết “đứ đừ” với anh chàng này từ cái nhìn đầu tiên. Họ sẵn sàng chia sẻ và là chỗ dựa vững chắc cho phái yếu.

Nam giới tuổi này rất khôn ngoan, họ lựa chọn cách tiếp cận với tư cách là một người bạn thân trước khi thành người yêu của ai đó. Họ nhút nhát nhưng chân thành. Dù khó diễn tả được tình cảm với người mình thích nhưng một khi đã yêu rồi, chàng sẽ yêu một cách chân thành và nồng nhiệt. Họ cũng là người khá thực tế, đôi lúc cũng hơi thực dụng nhưng họ không phải người toan tính, đố kị.

Các chàng trai tuổi Mùi thích gặp gỡ người được bạn bè giới thiệu. Nên nếu có tình ý với chàng, hãy huy động sự giúp đỡ của bạn bè và những người xung quanh chàng nhé.

Tuổi Tý

Top 3 chàng giáp chung thủy, cưng chiều vợ con hết mực đáng để chị em trao thân gửi phận suốt đời - Ảnh 2
Tuổi Tý là trụ cột vững chắc cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet.

Tuổi Tý nằm trong số ba ứng cử viên sáng giá nhất cho các chị em lựa chọn. Chàng giáp này là người trụ cột lý tưởng trong gia đình, bởi tính cách nói là làm, tiết kiệm, khéo léo, cần cù và chăm chỉ làm việc nên chị em sẽ không lo đến chuyện ăn mặc.

Trong cuộc sống hôn nhân, tuổi Tý là người cha có trách nhiệm, luôn muốn những điều tốt nhất cho vợ và con cái. Họ chấp nhận giúp vợ những chuyện vặt trong nhà, và cùng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.

Người tuổi Tý rất gọn gàng, ngăn nắp và tài năng sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị em phụ nữ.

Tuổi Sửu

Top 3 chàng giáp chung thủy, cưng chiều vợ con hết mực đáng để chị em trao thân gửi phận suốt đời - Ảnh 3
Tuổi Sửu chung thủy, biết quan tâm và chăm sóc - Ảnh minh họa: Internet.

Chàng trai tuổi Sửu là người biết quan tâm, lo lắng cho người thân và rất yêu thích trẻ con. Khi kết hôn, tuổi Sửu sẽ là người dịu dàng, ôn hòa, tình yêu của họ sẽ càng chân thành hơn.

Nam tuổi Sửu luôn có tính thần lạc quan, khiến người bên cạnh cũng thấy yêu đời và vui tươi hơn. Cuộc sống của nam giới tuổi này không bao giờ có khái niệm than thân trách phận.

Nếu phụ nữ lấy được một chàng trai tuổi Sửu thì sẽ không bao giờ thất vọng về chồng mình. Người chồng ấy sẽ chung thủy với họ suốt đời và cũng không bao giờ để họ phải lo lắng về những khoản chi tiêu như tiền thuê nhà, tiền chi trả các hóa đơn hàng tháng…

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