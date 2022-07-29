Tối nay, thứ sáu ngày 29/7/2022, top 3 con giáp số tốt mệnh đẹp, tề tựu vận may, tài lộc chạm nóc, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 08:40

Dưới đây chính là 3 con giáp may mắn vô đối, làm bất cứ việc gì cũng đầy lộc lá trong buổi tối hôm nay 29/7/2022.

Tuổi Sửu

So với những con giáp khác, tuổi Sửu tuy không gặp nhiều may mắn nhưng biết cách chờ đợi và không ngừng cố gắng nỗ lực, vì vậy sẽ đến lúc họ gặt hái được nhiều thành công. Trong cuộc sống, người tuổi Sửu tuy có khó khăn nhưng họ không nản lòng, luôn hướng về tương lai tươi sáng với hy vọng một ngày nào đó sẽ đổi đời. Sau tất cả, chỉ cần tuổi Sửu cố gắng thì họ sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Tử vi học có nói, cuối ngày hôm nay, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố. Từ thời điểm này, họ giàu có viên mãn bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời. Cùng chờ xem những điều tốt đẹp nhé!

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn thông minh, tài giỏi lại còn hiểu chuyện nên cuộc đời cũng dễ gặp những điều tốt đẹp. Nếu như người khác vất vả để có được sự giàu có thì đối với tuổi Hợi, họ chỉ cần sống thật với lương tâm thì cuộc đời tự động viên mãn và thăng hoa.

Tử vi học có nói, tối nay 29/7/2022, tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể. Con giáp tuổi Hợi sẽ gặp được quý nhân, sẽ được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn. 

Tuổi Thân

Cuối ngày hôm nay, cuộc sống tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian vừa qua, người tuổi Thân cũng như bao người khác, cũng đã phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở, thậm chí phải đối mặt với cả sự mất mát, hy sinh nhưng sau tất cả họ sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng.

Từ thời gian tối hôm nay, tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua đã giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, vào những tháng cuối năm nay, tuổi Thân sẽ tìm được cơ hội đổi đời, ai nghèo thì sẽ thoát nghèo, ai ổn định vững vàng thì sẽ càng tốt đẹp hơn, những năm tháng sau này không lo lắng cơm áo gạo tiền. 
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, thứ 4 ngày 27/7/2022, 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Cuối ngày hôm nay, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 5 tử vi ngày 28/7 tử vi con giáp may mắn con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 3 giờ 39 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 6 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn