Tối nay (10/9) đúng 20h, Thần Tài "khai bút" ghi tên vào bảng vàng, 3 con giáp sau trúng vận giàu sang, vàng bạc đầy két, tựa như "chuột sa hũ nếp", phất lên thành đại gia nghìn tỷ ai ai cũng ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 14:22

Tối nay, Thần Tài ghi tên các con giáp sau vào bảng vàng. Kể từ đây tài vận lên hương, cuộc sống khởi sắc, viên mãn chẳng ai sánh bằng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất thường có số mệnh khá tốt. Họ là những người có chỉ số EQ và IQ cao, giỏi giao tiếp xã hội và sống chân thành. Người tuổi này rất độc lập và có tham vọng, một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ theo đuổi đến cùng.

Họ dám thử thách bản thân và không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ. Đó cũng là lý do người tuổi này thường đạt được thành công trong sự nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Vào tối nay, vận trình của người tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Ngay trong tối nay, người tuổi Tuất có thể gặp được vận may gõ cửa, được quý nhân giúp đỡ, phúc khí tràn đầy. Công việc của họ sẽ thêm nhiều phần hanh thông, có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp, cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Tối nay (10/9) đúng 20h, Thần Tài 'khai bút' ghi tên vào bảng vàng, 3 con giáp sau trúng vận giàu sang, vàng bạc đầy két, tựa như 'chuột sa hũ nếp', phất lên thành đại gia nghìn tỷ ai ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Theo tử vi, người cầm tinh con giáp tuổi Tuất thường có số mệnh khá tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra đã mang nhiều phúc khí. Người tuổi này dễ gần và thường được lòng mọi người, đi đến đâu cũng luôn miệng nở nụ cười. Họ thường không để bụng chuyện gì lâu, không thích xung đột và sẽ thiên về hướng xử lý dĩ hoà vi quý. Đó cũng là lý do người tuổi Ngọ thường rất được quý mến, nhiều quý nhân sẵn sàng giúp đỡ.

Theo tử vi, tối nay sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Ngọ khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Đặc biệt, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân, những việc liên quan đến tiền của người tuổi Ngọ sẽ dễ thành công, người làm việc trong ngành nghề nào cũng rủng rỉnh tiền đầy túi, tài vận của người tuổi này vượng hơn thấy rõ. Những nỗ lực của họ trong quá khứ giờ đã được đền đáp xứng đáng. Người làm công ăn lương sẽ ký được hợp đồng. Người làm kinh doanh thì trúng vận đỏ, doanh thu lên đáng kể.

Tối nay (10/9) đúng 20h, Thần Tài 'khai bút' ghi tên vào bảng vàng, 3 con giáp sau trúng vận giàu sang, vàng bạc đầy két, tựa như 'chuột sa hũ nếp', phất lên thành đại gia nghìn tỷ ai ai cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Theo tử vi, tối nay sẽ là khoảng thời gian vượng tài vượng lộc của người tuổi Ngọ khi làm gì cũng dễ thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người cầm tinh con giáp tuổi Tý là con giáp hiền lành, dễ tính. Khi thấy người khác gặp khó khăn, người tuổi Tý thường sẵn lòng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn.

Vào tối nay, người tuổi Tý phúc lộc hơn người, công việc, sự nghiệp hanh thông hơn nhiều so với thời gian trước. Trong thời điểm này, họ có duyên đầu tư kinh doanh. Các khoản đầu tư trước đây của người tuổi Tý sẽ sinh lời và mang về cho họ nguồn thu nhập tốt.

Người tuổi Tý làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt trong công việc. Thời gian tới, họ được cấp trên tín nhiệm, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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