Tinh Tú trên cao hội tụ, Thái Dương sáng soi một vùng trời, 3 con giáp này ngày 26/2/2022 kinh doanh thuận lợi, tài chính hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 17:50

Tử vi ngày 26/2/2022 cho thấy, 3 con giáp này vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chạm đến tài lộc và vinh hoa nhờ có Tinh Tú trên cao hội tụ và Thái Dương sáng soi.

Tuổi Mão

Trong những ngày qua, tuổi Mão không những hao tài tốn của mà cuộc sống cũng không ít chông gai. Bước sang ngày 26/2/2022, tuổi Mão sẽ lấy lại được những gì đã mất. Bởi lẽ đây là ngày tam hợp với tuổi Mão, không những họ gặp được nhiều may mắn mà bên cạnh còn có nhiều quý nhân phù trợ.

Dự kiến ngày 26/2/2022, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội làm giàu và gặt hái được nhiều thành công, tài vận cũng vì thế mà hưng thịnh rực rỡ. Chỉ cần tuổi Mão không ngừng nỗ lực cố gắng thì mọi khó khăn đều được giải quyết êm đẹp.

tu vi ngay 26/2/2022 1
Dự kiến ngày 26/2/2022, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội làm giàu và gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình ngày 26/2/2022 của người tuổi Sửu khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm bản mệnh lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tử vi ngày 26/2/2022 của tuổi Sửu báo hiệu, nhân khí vượng nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Nhất là mối quan hệ giữa tuổi Sửu với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác khá hài hòa, tạo điều kiện cho mệnh chủ có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

tu vi ngay 26/2/2022 2
Vận trình ngày 26/2/2022 của người tuổi Sửu khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất chăm chỉ và không ngại gian khổ. Thời gian trước đã gặp xui xẻo và bị cản trở. Thế nhưng bước sang ngày 26/2/2022, số phận của tuổi Tuất đã khác.

Không chỉ có vận may tìm đến, dù làm bất cứ công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi công việc khó khăn của bạn sẽ dần được giải quyết, nỗ lực đền đáp, hiệu suất làm việc nổi bật, có khả năng được thăng chức và tăng lương, tài vận tràn đầy, của cải tăng lên rất nhiều.

tu vi ngay 26/2/2022 3
Người tuổi Tuất ngày 26/2/2022 dù làm bất cứ công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thiên Tài nhập cục, Quý Nhân chỉ điểm, 3 con giáp này vào tháng 2 Âm lịch gặp thời vàng son, sống đời sung túc, danh lợi song toàn, đếm tiền mỏi tay

Thiên Tài nhập cục, Quý Nhân chỉ điểm, 3 con giáp này vào tháng 2 Âm lịch gặp thời vàng son, sống đời sung túc, danh lợi song toàn, đếm tiền mỏi tay

Tử vi tháng 2 Âm lịch cho thấy, Thần Tài chỉ điểm gọi tên, 3 con giáp này vận trình hanh thông, tài chính vượng phát, may mắn bùng nổ, của cải ngập nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 26/2/2022 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để