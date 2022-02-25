Đầu tuần khó khăn triền miên, 3 con giáp này vào 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) sẽ ngập trong may mắn, sự nghiệp vững vàng, thành công mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 11:50

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) cho hay, 3 con giáp này vượt qua thời điểm đầu tuần khó khăn và xui xẻo, đón chào cuối tuần may mắn và tài lộc triền miên.

Tuổi Thìn

Trong 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Thìn là một trong các con giáp được ưu ái, vì bao quanh họ sẽ là những thứ đã được “dọn sẵn 1 cách hoàn hảo” cho họ, chỉ còn đợi họ xắn tay vào thực hiện là xong. Chỉ cần tuổi Thìn phát huy những ưu điểm nổi bật của họ thì khả năng thành công của họ sẽ là rất lớn.

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của họ. Đặc biệt, tuổi Thìn đã được thần tài độ trì, có thể gặp may mắn lớn trong công việc, cần biết nỗ lực hết mình để đến gần hơn với những thành tựu lớn.

tu vi 12 con giap 1
2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) là thời điểm để tuổi Thìn bắt đầu 1 công việc mới, mở ra 1 chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi học nói rằng người tuổi Tỵ luôn khéo léo, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Điều này giúp bản mệnh vươn xa hơn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuổi Tỵ thuộc tuýp cầu tiến, ham học hỏi, giàu ý chí vươn lên, luôn mang trong mình tham vọng đổi đời, xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn hơn mà còn có quý nhân phù trợ. Bản mệnh được cung cấp thêm nguồn vốn và được kết nối với nhiều mối quan hệ nên công việc làm ăn ngày một khởi sắc, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên đáng mừng. Bên cạnh đó, sự nghiệp của bản mệnh cũng phất lên nhờ tuổi Tỵ biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển.

tu vi 12 con giap 2
2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2), tuổi Tỵ không chỉ gặp nhiều may mắn hơn mà còn có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đối với những người tuổi Ngọ đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời gian này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Người tuổi Ngọ làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc. Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong giai đoạn này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

tu vi 12 con giap 3
Đối với những người tuổi Ngọ đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì 2 ngày cuối tuần (26/2 - 27/2) này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 26/2, Tài Tinh góp sức làm giàu, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông

Bước qua ngày 26/2, Tài Tinh góp sức làm giàu, 3 con giáp này làm ăn tấn tới, đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ sự hỗ trợ của Tài Tinh, 3 con giáp này cầu được ước thấy, tài lộc xum xuê, vạn sự như ý khi bước qua ngày 26/2.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 38 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để