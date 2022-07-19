Tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa là đang ám chỉ đến những con giáp nào?

Tâm linh - Tử vi 19/07/2022 20:21

Các con giáp dưới đây nổi tiếng tính khí khó đoán và thất thường.

Tuổi Ngọ

 

Quyết đoán, mạnh mẽ là thế nhưng đôi khi người tuổi Ngọ cũng hành động theo cảm tính. Tâm trạng nắng mưa thất thường, không thể biết trước điều gì.

 

Thậm chí, có những lúc nhạy cảm quá trở thành đa sầu đa cảm, thấy mưa rơi thôi mà lòng cũng đủ não nề, nhớ nhớ thương thương hình bóng ai đó trong quá khứ. Nhất là khi tinh thần bị áp lực hoặc là lúc cảm thấy nỗi cô đơn dâng trào trong lòng. Thế mới nói đây chính là một trong những con giáp tính tình thay đổi như thời tiết, không biết đâu mà chiều lòng.

 

Nhưng vốn thuộc hàng “phổi bò”, tâm trạng buồn bực của con giáp này cũng chẳng thể kéo dài được lâu. Họ chợt vui, chợt buồn được thì cũng sớm nở nụ cười tươi rói để mang tới bầu không khí sôi động lan tỏa khắp nơi.

 

Tuổi Tỵ

Tuổi Ty là những người có tính cách khó đoán. Họ dễ vui vẻ, nhưng lại khó hòa đồng. Không mấy người thât sự biết tính cách của những người tuổi Tỵ. Ho vui vẻ chốc lát, nhưng ngay sau đó lại buồn rầu, ưu tư...

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Những người ở quanh người tuổi Tỵ dù có hiểu nhau đến mấy, cũng khó lòng kiểm soát và nắm bắt được tâm trạng của những cô cậu Rắn này.

Tuổi Dậu

 

Tâm trạng những ai cầm tinh con Gà cũng hệt như thời tiết, có thể dự báo là vui đấy, nhưng bất chợt lại buồn man mác, không hiểu lý do là gì.

 

Người tuổi Dậu vừa mỉm cười, nói năng vui vẻ là thế, nhưng nếu ai đó đả động tới điều gì không vui, nụ cười trên môi cũng “mất tích” cùng nỗi buồn hay cơn giận dữ. Nhất là khi điều ấy liên quan tới chuyện tình cảm.

 

So với những con giáp khác, mức độ nóng nảy của người tuổi Dậu “khủng” hơn rất nhiều. Họ bất chấp hậu quả, không cần biết mọi người xung quanh nghĩ gì, chỉ cần thỏa mãn cơn nóng giận của bản thân là được. Điều đó khiến bạn dễ "mất điểm" trong mắt mọi người xung quanh. Thậm chí, có người còn ngại tiếp xúc chứ đừng nói tới việc chủ động làm quen, kết thân với bạn.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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