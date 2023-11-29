Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp vàng bạc trĩu cành, tiền đẻ ra tiền, chắc chắn giàu to, trúng độc đắc vào đúng 17h chiều ngày 29/11

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 06:33

Đúng 17h chiều hôm nay, 3 con giáp sau vận trình khởi sắc, từ nghèo hóa giàu, tiền đổ về túi ào ào như thác lũ.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn có cách tiếp xúc hạnh phúc với người yêu.    

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn tiếp xúc với nhiều người, làm việc năng nổ ai cũng quý mến.  

Tình cảm: Tình cảm cả hai khác trước, bạn đang hạnh phúc bên cạnh người thương, cả hai luôn dành cho nhau những hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tài lộc: Tài chính vượt qua những giai đoạn khó khăn, đang đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ. 

Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, hạn chế các món khô, cứng không tốt cho dạ dày.

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp vàng bạc trĩu cành, tiền đẻ ra tiền, chắc chắn giàu to, trúng độc đắc vào đúng 17h chiều ngày 29/11 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mạnh mẽ, có chí tiến thủ. Khi gặp khó khăn, thử thách, họ sẽ không chấp nhận đầu hàng một cách dễ dàng. Con giáp này không đợi vận may tới mà luôn chủ động xông lên, tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bản mệnh không ngại khó ngại khổ, chỉ cần thấy ở đâu có khả năng phát triển là tuổi Dần sẽ có mặt ở đó.

Tử vi dự báo rằng 29/11 là thời kỳ tuổi Dần có bước chuyển bất ngờ. Nhờ sự thông minh, lanh lợi vốn có cộng với vận may trời ban, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc, tạo được thành quả bất ngờ. Cấp trên cực kỳ đánh giá cao năng lực của tuổi Dần, đồng nghiệp cũng phải kính nể bản mệnh thêm một phần.

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp vàng bạc trĩu cành, tiền đẻ ra tiền, chắc chắn giàu to, trúng độc đắc vào đúng 17h chiều ngày 29/11 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nhận định thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có bước phát triển đáng kể. Con giáp này có cái nhìn rõ ràng về những gì cần làm để đạt được mục tiêu và có sự quyết tâm vững vàng. Điều này giúp bản mệnh có được sự chú ý và sự giúp đỡ từ mọi người.

Với tính cách vui vẻ, cởi mở, tuổi Ngọ đã xây dựng được mối quan hệ xã hội rộng lớn, mở cửa cho nhiều cơ hội mới. Trong lĩnh vực kinh doanh, người làm ăn có thể dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bản mệnh với nửa kia diễn ra hòa hợp. Đối phương luôn chăm sóc và động viên tuổi Ngọ một cách chân thành. Nhờ vào sự hỗ trợ và chia sẻ này, bản mệnh có thể tự tin đối mặt với mọi thách thức và khó khăn trong cuộc sống.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp vàng bạc trĩu cành, tiền đẻ ra tiền, chắc chắn giàu to, trúng độc đắc vào đúng 17h chiều ngày 29/11 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11: Tinh hoa hội tụ, 3 con giáp tiền bạc đổ về liên hồi, nhanh chóng giàu có hơn người

Đúng hai ngày 29 và 30/11, 3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, một bước đổi đời trong gang tấc.

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