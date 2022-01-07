Tình duyên 12 con giáp ngày 8/1/2022: Thìn tốt đẹp, Thân có mệnh đào hoa, Tỵ không như ý muốn

Tâm linh - Tử vi 07/01/2022 23:31

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 8/1/2022 cho thấy, hung cát đan xen khiến cho chuyện tình cảm của mọi người hôm nay có nhiều biến động ngoài ý muốn.

Tuổi Tý

Hôm nay, bản mệnh nên tránh để những suy nghĩ tiêu cực điều khiển mình. Người tuổi Tý có Thực Thần chi phối sẽ trở nên nóng nảy, tinh thần luôn bất an. Khi bạn làm gì nếu không nghĩ đến cảm xúc của bản thân thì cũng nên đứng trên lập trường của đối phương mà cân nhắc. Đừng để có những hành vi buông thả mà làm đường tình duyên mình gặp trắc trở.

Tuổi Sửu

Đối với anh em, bạn bè người thân thì hữu tình hữu ý nên hòa thuận. Người có gia đình càng thêm yêu con cái, coi trọng cha mẹ hai bên. Người tuổi Sửu có thể mua một món quà nhỏ thể hiện tấm lòng của mình với những người thân yêu.

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Điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Dần là tình cảm nhờ gặp Chính Quang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Điểm sáng trong hôm nay của người tuổi Dần là tình cảm nhờ gặp Chính Quang. Vợ chồng, đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của bản mệnh hôm nay tuy vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Không có nhiều tín hiệu cho thấy người độc thân có cơ hội “thoát ế” trong tháng này nếu bạn vẫn giữ thái độ dửng dưng, khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng tốt đẹp hơn trước khá nhiều trong ngày Thổ Kim tương sinh. Cả hai đã biết dành sự quan tâm chăm sóc cho đối phương nhiều hơn. Đó chính là chìa khóa giúp cho tình cảm hai người ngày thêm gắn kết.

Tuổi Tỵ

Vận trình tình cảm lại không được như ý muốn. Người độc thân tuy sớm tìm ra được đối tượng phù hợp nhưng lại chẳng thể vượt qua rào cản của chính bản thân để tiến tới. Đó chính là lý do hết lần này đến lần khác con giáp này bỏ lỡ những mối nhân duyên tìm đến với mình.

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Người độc thân tuy sớm tìm ra được đối tượng phù hợp nhưng lại chẳng thể vượt qua rào cản của chính bản thân để tiến tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kim Hỏa xung khắc cho thấy, dù là người độc thân hay người đã có đôi có cặp thì đều cần phải chú ý hơn đến các mối quan hệ khác giới của mình. Những hiểu lầm xảy đến sẽ khiến cho chuyện tình cảm của con giáp này xuất hiện những vết rạn nứt lúc nào chẳng hay.

Tuổi Mùi

Trong ngày Kim Thổ tương sinh, chuyện tình cảm giữa con giáp này và nửa kia cũng dần trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Sau bao sóng gió, cả hai dần hiểu ra tầm quan trọng của đối phương. Hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian này.

Tuổi Thân

Nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Thân hôm nay có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết, bạn cũng không hiểu vì sao có quá nhiều người quan tâm, để ý tới bạn. Vận trình tình cảm đôi lứa lúc này mặn nồng, có nhiều cặp đôi nhân cơ hội này ra mắt gia đình hai bên.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Dậu đang độc thân không mấy khả quan, bạn thực sự không muốn thu hút sự chú ý của ai đó, bạn đơn thuần chỉ muốn tập trung cho công việc của mình mà thôi. Các cặp đôi lúc này có khoảng cách do hai người thiếu thời gian tâm sự, chia sẻ.

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Nếu có ai đó làm quen, bạn hãy thử cởi mở và trò chuyện với đối phương xem sao nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Với người độc thân, bạn đã dần quên được ám ảnh trong quá khứ và suy nghĩ nhiều hơn đến hạnh phúc tương lai của mình. Nếu có ai đó làm quen, bạn hãy thử cởi mở và trò chuyện với đối phương xem sao nhé. Với người đã có ý trung nhân, nửa kia có thể đưa ra cho bạn những gợi ý hữu ích nếu bạn vướng phải khó khăn. Đối phương chính là điểm tựa vững vàng của bạn.

Tuổi Hợi

Kim sinh Thủy, người độc thân nhận được sự săn đón của người khác giới. Nếu có thể, bạn nên dành cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Chỉ cần hai người đều chân thành và tích cực, mối quan hệ sẽ dần có kết quả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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