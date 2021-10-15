Tình duyên 12 con giáp ngày 16/10/2021: Dần có mối tình đẹp như mơ, Thìn không thuận lợi, Mùi cần chủ động hơn

Trong ngày 16/10/2021, người tuổi Tý dễ nóng nảy, hay bất đồng ý kiến, mâu thuẫn tình cảm với người khác. Nếu con giáp này độc thân nên tránh đưa ra các quyết định vội vàng, hãy để hai bên cùng có thời gian tìm hiểu trước khi ra mắt người lớn trong gia đình.

Tử vi tuổi Dần hôm nay nói rằng Dần ngây thơ, đơn thuần. Hôm nay yêu một người tuyệt đối không đi quá giới hạn, càng không khiến đối phương phải thở dài đứt đoạn. Ngược lại họ thích đi theo một quy luật và từng bước thích hợp để tiếp cận đối phương.

Tuổi Dần

Nhờ tam hợp cục che chở nên đường tình duyên của người tuổi Dần trong ngày hôm nay đẹp như mơ. Bản mệnh đã hiểu rõ được tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện xa hơn. Có những lúc thời gian làm tình cảm chín hơn, nhưng cũng có những khi thời gian lại khiến cho tình cảm lụi tàn. Tốt nhất nếu người tuổi Dần cảm thấy đã sẵn sàng, đã đủ yêu thương thì chớ nên chần chừ, do dự nữa.

Tuổi Mão

Ngũ hành xung khắc không phải tin mừng cho đường tình duyên của con giáp này. Người độc thân vẫn chưa thoát kiếp cô đơn và ngày càng cảm thấy vô vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của bản thân.

Ngũ hành xung khắc không phải tin mừng cho đường tình duyên của Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm tuổi Thìn hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Con giáp này yêu cầu khá cao nên thành ra tự làm khó cho mình. Đôi khi hãy biết hạ mức tiêu chuẩn của bản thân xuống một chút. Tuổi Thìn hãy học cách trân trọng người bên mình hơn nữa nhé!

Tuổi Tỵ

Về tình cảm, tuổi Tỵ nên mở rộng giao tiếp với người khác giới. Sự mạnh mẽ bạn thể hiện ra ngoài đôi lúc hơi thái quá, tạo cảm giác cho đối phương là bạn không đủ thiện chí, cô đơn một mình cũng được, chả cần đến ai.

Tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tình trạng chiến tranh lạnh giữa bản mệnh và người ấa chẳng hề tốt lên mà còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn khiến tuổi Ngọ chẳng biết phải làm sao để chấm dứt điều này.



Vận trình tình cảm của Ngọ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có vẻ như bản mệnh đang chờ đợi một động thái chủ động giúp cho vận trình trở nên thăng hoa hơn trước đó. Những cử chỉ nhỏ cũng có thể giúp mọi buồn đau hay sự không hài lòng về người ấy đều tan biến. Những bạn còn độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp với mình. Khi duyên đến thì có muốn chối từ cũng không được, bản mệnh nên mở lòng mình đón nhận.

Tuổi Thân

Tình cảm trong ngày của bạn thăng hoa. Cuộc sống hôn nhân lãng mạn, tinh thần tích cực được truyền cho nhau. Không khí gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Tính cách lãng mạn dịu dàng được bạn phát huy hết trong hôm nay. Những người khác giới chú ý đến bạn bởi trí tuệ và lòng quả cảm. Bạn cũng dường như tìm được chân ái khi người mình thích cũng để ý tới mình.

Tuổi Dậu

Người ấy hiểu lầm sâu sắc về mối quan hệ với bạn bè của con giáp này. Nếu không nhanh chóng giải thích sẽ gây ra sóng gió cuộc tình. Người độc thân chưa thực sự bước chân vào một mối quan hệ mới. Tuổi Dậu cảm thấy thiếu lòng tin vào tình yêu và quyết định cho trái tim mình nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.

Tuổi Dậu cảm thấy thiếu lòng tin vào tình yêu và quyết định cho trái tim mình nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi tuổi Tuất hôm nay dự báo, chuyện tình cảm bạn có ham muốn mạnh mẽ với chuyện tình dục và vật chất. Bạn cũng ý thức được mình đặt quá nhiều áp lực lên đối phương. Đặc biệt là nữ mạng, họ ham hố chiếm hữu đối phương. Một khi khao khát và sự theo đuổi không được đáp ứng thì cảm xúc sẽ đổi chiều thành sự đa nghi. Điều này khiến chuyện tình cảm dễ đi vào ngõ cụt.

Tuổi Hợi

Về phương diện tình cảm của người tuổi Hợi trong ngày này có nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy. Có lẽ tình yêu không phải lúc nào cũng đúng, cần phải xem thêm về lý trí để không mắc phải sai lầm. Tuổi Hợi hãy nhìn lại lòng mình, cân nhắc lại những lời khuyên của người ngoài cuộc, đừng để mình mù quáng mà yêu nhầm lấy sai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.