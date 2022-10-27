Tín hiệu xấu gửi đến 3 con giáp vào đúng ngày 31/10/2022: Xui xẻo đủ đường, công việc không thành, tiểu nhân cản đường, vất vả kéo dài

Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc. Bạn được khuyên nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Dường như cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc vào đúng ngày 31/10/2022.

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Ngày này không phải là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng, bạn nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Ngày Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

Tuổi Ngọ

Vào đúng ngày 31/10/2022, Ngọ bị vận đen bủa vây, tiểu nhân đeo bám, lành ít dữ nhiều. Lúc này, người tuổi Ngọ hung hiểm đầy mình, khó gặp được chuyện may mắn, nhất là khi điềm báo tiểu nhân đến rất gần. Công việc vốn đang tiến hành thuận lợi bỗng dưng nảy sinh không ít chuyện bất đồng với đối tác, với đồng nghiệp. Có thể bản mệnh còn vướng phải những chuyện thị phi sai sự thực nhưng không có cách nào thanh minh.