Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 07:20

Tử vi tháng 11/2022 cho thấy người tuổi Sửu sẽ có một tháng khá thuận lợi về mặt sự nghiệp. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình thì bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công.

Tháng 11 đến với tuổi Sửu khá bình yên và bản mệnh có nhiều may mắn. Trên cơ bản, tuổi Sửu có kinh nghiệm đối nhân xử thế nên luôn có cách ứng xử trong mọi tình huống, dù vấn đề lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp, khiến mọi người xung quanh khâm phục. Quan hệ của bạn với người thân trong gia đình hài hòa, tốt đẹp, bản mệnh nhận được sự yêu mến và kính trọng của con cái trong nhà.

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Tử vi tổng quát của tuổi Sửu

Về cơ bản, người tuổi Sửu có một tháng khá thuận lợi. Nếu chăm chỉ, cố gắng và nhất quán với mục tiêu của mình, bản mệnh hoàn toàn có thể gặt hái được thành công. Nhị Hợp mang lại tác động tích cực cho người tuổi Sửu trên nhiều phương diện. Con giáp này biết cách lập kế hoạch làm việc nên dù có bận rộn đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối.

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, các mối quan hệ xã giao thuận lợi, đồng nghiệp hợp tác ăn ý càng là yếu tố giúp bạn nhanh chóng gặt hái được thành công hơn. Tài lộc cũng có những bước tiến đáng kể. Bạn có cơ hội nhận được các khoản hoa hồng, thưởng nóng nhờ hoàn thành tốt các dự án được phân công.

2. Tử vi tài lộc của tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Nhị Hợp đem tới cho bản mệnh những đối tác và khách hàng triển vọng, nhờ đó mà mọi việc tiến triển thuận lợi thậm chí vượt quá kì vọng. Nhiều người gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi.

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình, nhiều khả năng sẽ đón nhận rất tích cực. Đừng quá lo lắng vì những điều chưa xảy ra, bởi khó khăn, thử thách xuất hiện cũng là lúc để bạn phát hiện điểm mạnh của mình hoặc tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn.

3. Tử vi tình duyên của tuổi Sửu

Với tính cách sống khép kín, quyết đoán, dứt khoát của mình nên tuổi Sửu không dễ dàng bị cám dỗ, đồng thời chuyện tình cảm khá ổn. Tuy nhiên trong tháng 11 này, sẽ có 1 thời điểm vì chuyện tiền nong mà sinh mẫu thuẫn giữa hai người, vậy nên hãy luôn cẩn trọng hành vi, lời nói để tránh họa.

Tử vi tổng quát của tuổi Sửu tháng 11/2022: Quý nhân phù trợ vận trình tăng tiến, nhưng sức khỏe suy giảm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thực sự khiến bản mệnh rung động. Nếu là người đang trong giai đoạn tìm hiểu hay hẹn hò thì vận trình tình cảm có lúc rối ren, phức tạp.

4. Tử vi sức khỏe của tuổi Sửu

Về phương diện sức khoẻ thì tháng này nằm ở mức trung bình, do Thổ Thuỷ tương khắc nên chú ý dễ mệt mỏi, đau nhức nhẹ. Ở một số người do thời gian trước lao lực kiếm tiền mà sức khỏe đang có dấu hiệu sa sút. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi Sửu nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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